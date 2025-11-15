為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國威脅追捕沈伯洋 美國務院回應了

    2025/11/15 08:46 中央社
    立委沈伯洋。（資料照）

    立委沈伯洋。（資料照）

    中國發布公告立案偵查民進黨立委沈伯洋，並揚言追捕。美國國務院今天回覆中央社記者提問表示，對相關報導深表關切，中國的作為威脅言論自由，逐步破壞支撐兩岸現狀的規範；法律施壓只會破壞北京聲稱所追求的和平解決問題。

    中國重慶市公安局日前發布公告，對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪「立案偵查」，央視影片還引用學者說法稱，可利用國際刑警組織（INTERPOL）「抓捕」沈伯洋。不過，國際刑警組織回應表示，紅色通緝令申請須經審查，且不得涉及政治性質活動。

    對於中國立案偵查沈伯洋並揚言追捕，美國國務院一位不具名發言人今天以背景方式回覆記者提問表示，美國對相關報導深表關切。

    發言人說，中國的作為威脅言論自由，並逐步破壞數十年來支撐兩岸現狀的各項規範。

    發言人表示：「我們敦促中國與台灣展開有意義的對話以解決分歧，持續威脅和法律施壓只會破壞北京聲稱所追求的和平解決問題。」

    中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）去年將沈伯洋列入「台獨頑固分子」名單，重慶市公安局今年10月底也公告對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。

    儘管面對中國揚言追捕，沈伯洋日前仍赴德國國會作證，強調絕不退縮。台灣陸委會也表示，中共對台不具備司法管轄權，將配合外交部與國際友盟合作，研議反制作為，不配合中共濫用「全球協緝」制度。

