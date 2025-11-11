許智傑、林岱樺、陳亭妃還沒來！民進黨初選登記 週五若停班將延長

民進黨中央黨部今發文台南市、高雄市及嘉義縣黨部，若本週五（14日）黨內初選登記的最後一天發布停止上班資訊，將延長登記至下週一（17日）。（記者陳昀翻攝）

鳳凰颱風來襲，民進黨中央黨部今發文台南市、高雄市及嘉義縣黨部，若本週五（14日）黨內初選登記的最後一天發布停止上班資訊，將比照公職人員選舉罷免法，延長登記至下週一（17日），週六、日非上班日不受理領表。

民進黨本週開放黨內初選領表登記至週五截止，預計明年1月12日至17日進行初選民調，目前角逐高雄市長的立委邱議瑩、賴瑞隆，爭取台南市長提名的立委林俊憲，以及競逐嘉義縣長的立委蔡易餘皆已完成登記；爭取嘉義縣長的議員黃榮利下午也將前往登記。

已表態參選的高雄立委許智傑、林岱樺及台南立委陳亭妃，目前尚未完成登記。不過，民進黨中央黨部今天發文提醒3縣市黨部，鳳凰颱風來襲，如政府機關發布停止上班資訊，且為民進黨提名初選登記最後一天（11月14日），將比照公職人員選舉罷免法規定，延長至11月17日（星期一），但週六、日非上班日，不受理領表、登記。

