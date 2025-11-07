為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    新版財劃法限縮長照社福預算？ 侯友宜：補助未定、民代應實際挺新北

    2025/11/07 13:31 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜回應，目前數字仍未確定，計畫型補助款仍待協商，強調新北立委應以實際行動爭取經費，支持新北發展。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜回應，目前數字仍未確定，計畫型補助款仍待協商，強調新北立委應以實際行動爭取經費，支持新北發展。（記者羅國嘉攝）

    中央《財政收支劃分法》修正後，新北市2026年統籌分配稅款預估增加257億元。新北市議會國民黨團今（7日）在質詢時指出，地方補助款遭刪減，恐影響教育、捷運與社福建設。市長侯友宜回應，目前數字仍未確定，計畫型補助款仍待協商，強調新北立委應以實際行動爭取經費，支持新北發展。

    議員江怡臻指出，雖然數字增加，但中央與地方之間的財政抗衡仍持續，市府在有限資源下仍需兼顧均衡發展。她指出，新北市重大建設工程增加206億元、基礎建設63億元、教育61億元、社福62億元，顯示市府努力滿足各族群需求，但中央刪減地方補助恐抵銷成效。

    江怡臻質疑，統籌分配稅款是否已核定，並要求市府說明最新的補助刪減數字。她指出，捷運建設補助款遭刪90億元，教育與社福預算也遭削減數十億元，對地方發展影響重大。呼籲新北立委應堅定站在地方立場，尤其蘇巧慧口頭支持財劃法修正，但實際反對藍白版本財劃法。

    侯友宜回應，257億元僅為預估值，實際金額仍待中央核定；新北人均預算為六都最低，希望民意代表要用實際行動，這才是最重要本位；主計處吳建國補充，計畫型補助款部分，因為財劃法的修正，所以很多已經核定的部分都會重新核定，會造成編列預算有不確定性。

    議員林國春也批評中央軍購支出逾6千億元，「錢給出去了，東西卻還沒到」，呼籲中央審慎理財。王威元則關注庶務委外預算偏低，建議提高至40萬元。侯友宜回應，明年編的預算3.2億相較今年增加8千多萬元，學校一個員額一個月補助50.2萬元，兩個員額就補助40萬元。

