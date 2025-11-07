為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    中國嗆我明年參加APEC要遵守「一中」 美國務院、眾院黨團發言挺台

    2025/11/07 11:34 記者方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍表示，我國絕對不接受中國矮化及排除台灣參與明年APEC的惡劣意圖。（資料照）

    外交部長林佳龍表示，我國絕對不接受中國矮化及排除台灣參與明年APEC的惡劣意圖。（資料照）

    針對中國外交部嚴重不當以在所謂「一中原則」下及地區經濟體資格作為台灣參與「亞太經濟合作會議」（APEC）的政治前提，美國國務院及聯邦眾議院外交委員會共和黨團分別公開嚴正駁斥，並力挺台灣平等參與，外交部長林佳龍今（7）日表達誠摯感謝。

    美國國務院回應媒體詢問時表示，美國堅持包括台灣在內所有APEC經濟體依APEC規則、慣例及實踐完整且平等參與，中國爭取主辦2026年APEC時，也曾對此做出承諾。美國聯邦眾議院外交委員會共和黨黨團則在X平台貼文指出，儘管中國曾承諾台灣平等參與，如今卻提高台灣參與2026年APEC的門檻，再度顯示北京脅迫及魯莽本質。

    外交部長林佳龍今天誠摯感謝美國行政及立法部門對台灣平等參與APEC的堅定支持，他並強調，台灣是APEC完全會員，與其他經濟體享同等權利；中國擅自對台灣赴中出席APEC會議附加政治條件，不僅違反APEC規範、慣例及實踐，更嚴重破壞中方去（2024）年在利馬年會期間所做承諾。

    林佳龍說，我國絕對不接受中國矮化及排除台灣參與明年APEC的惡劣意圖，也會聯合理念相近國家共同捍衛APEC所有會員地位平等的核心原則及實踐。

