台商吸收政院前公共關係科長胡鵬年當共諜 2人羈押禁見

前行政院秘書處公共關係科科長胡鵬年。（記者楊心慧攝）

台商鄭明嘉自2016年起擔任中共統戰部轄下外圍組織幹部，涉嫌於2021年吸收退休赴中從事教職的前行政院秘書處公共關係科科長胡鵬年，要求吸收我政治人物、現退役軍人，高檢署今依違反「國家安全法」為中國發展組織罪嫌起訴2人，並對鄭求刑10年。台灣高等法院今開接押庭，法官當庭裁定2人羈押禁見。

檢方調查，鄭男2008年赴中國廣東省廣州市創業，為確保在中國經商利益，自2016年起陸續擔任中共統戰部轄下外圍組織「廣州台灣青年之家」會長及「廣東海外聯誼會」青年部副主任，並獲中共聘任為廣州市政協列席委員。

鄭明嘉於2021年吸收退休赴中國從事教職的胡鵬年，利用胡為求保全在中國教職弱點，安排胡面晤統戰部官員兼中共中央對台工作小組陳姓幹部，由陳直接交付任務，要求吸收我現退役軍人，更鎖定初入政壇的各黨派年輕世代，掌握各級黨政部門及民意機關內密訊息及機密資訊。

檢方查出，鄭、胡多次返台從事為中共統戰部發展組織，接觸對象涵蓋里長、政府退休公務員及國防部承包商等，並要求接觸對象赴中國與陳面晤，再由陳予以認證並交付任務，雖多數遭接觸對象拒絕而未得逞，但已對我國家安全造成重大危害。

案經偵查終結，檢方以鄭、胡犯「國家安全法」為中國地區發展組織罪嫌，向高等法院提起公訴，並審酌鄭犯後矢口否認犯行，飾詞矯飾，嚴重危害國家安全，建請法院從重量處至少有期徒刑10年以上刑度，以示懲儆；胡坦承犯行，態度良好頗具悔意，建請法院量處適當之刑度。

高檢署今將鄭、胡移審至高院開接押庭，共諜案台商鄭明嘉進法庭時沒戴口罩，離開時戴著口罩。據了解，胡鵬年向檢方認罪，但卻在高院向法官翻供，稱自己沒犯罪，最終法官裁定2人羈押禁見。

