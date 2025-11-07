惡修財劃法 林智鴻指「高雄農林部門四大皆空」補助減少逾44億

林智鴻批評藍白惡修財劃法，把高雄農林四大部門搞得四大皆空。（記者葛祐豪翻攝）

民進黨籍高雄市議員林智鴻今（7日）於議會農林部門質詢指出，批評藍白聯手惡修財劃法，不僅嚴重影響高雄教育、社福和交通建設等，還把水利、農業、動保、海洋等四大農林部門搞得四大皆空，補助減少達44.14億。

林智鴻指出，從今、明年預算書與現有中央計畫型補助暫列核定數綜合觀察，高雄市水利局補助銳減幅度高達38.77億元，在中央預算嚴重被財劃法不公平分配情況下，恐怕影響高雄治水成效。他抨擊藍白聯手透過財劃法，弄窮中央與高雄，加上農業、動保、海洋三局處的5.37億減幅，共達44.14億減幅，把高雄農林部門搞得「四大皆空！」

請繼續往下閱讀...

他說，過去諸如捕蜂捉蛇、禽流感等中央原有補助項目，若要維繫服務量能，恐都得回歸市庫自行吸收成本差額；他要求各局處務必儘速盤點受影響程度，讓市民知道嚴重性。

林智鴻強調，目前高雄市已施作或等待施作的滯洪計畫有9項，總滯洪量119萬公噸，至少有5座共8億元的經費仍尚未核定，若全落空，共計113.55萬公噸滯洪量，相當於超過11座寶業里滯洪池的量能，恐因預算不足受衝擊。

林智鴻指出，類似情況在海洋局、農業局、動保處明年公務預算書中都有發生，海洋局向中央爭取明年共2.22億元補助，僅暫列核定0.55億元，如成定局，與計畫相關的養殖、產地溯源、漁港整建、生態保育等建設或政策全遭重擊；農業局公務預算補助之明年補助核定暫列數僅1.37億元，所減少的3.45億中，有22項為過去所執行的中央補助計畫，共0.45億元，目前皆未獲核定，包含「捕蜂抓蛇」、「病蟲害防治」與「豬肉產銷履歷」等，恐全要市庫買單。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法