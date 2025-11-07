藍委修法刪除兄弟姊妹特留分 讓遺囑不被血緣綁架

國民黨立委吳宗憲、黃建賓、張智倫今與台灣遺囑協會共同召開「刪除民法兄弟姊妹特留分，回歸遺囑自由」記者會。（張智倫辦公室提供）

國民黨立委吳宗憲、黃建賓、張智倫今與台灣遺囑協會共同召開「刪除民法兄弟姊妹特留分，回歸遺囑自由」記者會。吳宗憲表示，他們已提出民法第1223條修正草案，刪除兄弟姊妹特留分，保障遺囑自由、確保繼承公平、減少爭訟。

吳宗憲指出，我國已轉為核心家庭，成年手足多各自生活；然而現行民法仍強制預留特留分給兄弟姊妹，等於「保底」，使多年沒聯絡的（含同父異母、同母異父）半血緣手足也可介入分配，本該溫情的安排，變成家人撕裂對打的戰場。

吳宗憲表示，現制還產生「單向不公平」，什麼意思呢？有子女的人，過世後他的兄弟姊妹可以繼承並享有特留分；但反過來，沒有子女的人，卻不能繼承有子女的兄弟姊妹的遺產，權利呈單行道。

吳宗憲並呼籲，多數先進國家縱仍保留特留分，亦多僅限配偶與直系親屬，我國應與國際趨勢接軌，此修正案兼顧尊重遺願、繼承公平、降低爭訟3目標，既回應民意，也維護家人長遠安穩；盼朝野共識推動，讓法律與時代對齊。

黃建賓指出，台灣遺囑協會先前在公共政策平台主張刪除「兄弟姊妹特留分」，獲7千多人響應。本次修法除回應民意，更以4目標為準：保障遺囑自由、確保繼承公平、減少家庭紛爭、接軌國際法治。刪除的是不合情理的「保底」特權，非否定手足繼承；「應繼分」保障仍在。

張智倫表示，公共政策網路參與平台逾7700人附議，顯見「手足保底特留分」應做調整。德、日多將特留分限於配偶與直系，兄弟姊妹不在其內。我國應修正民法第1223條，刪除手足特留分，讓分配依意思自治與順位運作，減少無謂爭訟，避免撕裂親情，回到常情常理。

台灣遺囑協會理事長劉韋德律師表示，協會長年服務發現，來諮詢預立遺囑的民眾中，約有5分之2受「兄弟姊妹特留分」困擾。改革的目標很單純，刪除兄弟姊妹特留分、保留其第3順位繼承地位；回到「有遺囑從遺囑、無遺囑依順位」的基本秩序。國際經驗顯示，多數國家即使設特留分也僅限配偶與直系；韓國憲法法院已於去年宣示手足特留分違憲並即刻失效，值得我國借鏡。

