為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍委修法刪除兄弟姊妹特留分 讓遺囑不被血緣綁架

    2025/11/07 10:10 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委吳宗憲、黃建賓、張智倫今與台灣遺囑協會共同召開「刪除民法兄弟姊妹特留分，回歸遺囑自由」記者會。（張智倫辦公室提供）

    國民黨立委吳宗憲、黃建賓、張智倫今與台灣遺囑協會共同召開「刪除民法兄弟姊妹特留分，回歸遺囑自由」記者會。（張智倫辦公室提供）

    國民黨立委吳宗憲、黃建賓、張智倫今與台灣遺囑協會共同召開「刪除民法兄弟姊妹特留分，回歸遺囑自由」記者會。吳宗憲表示，他們已提出民法第1223條修正草案，刪除兄弟姊妹特留分，保障遺囑自由、確保繼承公平、減少爭訟。

    吳宗憲指出，我國已轉為核心家庭，成年手足多各自生活；然而現行民法仍強制預留特留分給兄弟姊妹，等於「保底」，使多年沒聯絡的（含同父異母、同母異父）半血緣手足也可介入分配，本該溫情的安排，變成家人撕裂對打的戰場。

    吳宗憲表示，現制還產生「單向不公平」，什麼意思呢？有子女的人，過世後他的兄弟姊妹可以繼承並享有特留分；但反過來，沒有子女的人，卻不能繼承有子女的兄弟姊妹的遺產，權利呈單行道。

    吳宗憲並呼籲，多數先進國家縱仍保留特留分，亦多僅限配偶與直系親屬，我國應與國際趨勢接軌，此修正案兼顧尊重遺願、繼承公平、降低爭訟3目標，既回應民意，也維護家人長遠安穩；盼朝野共識推動，讓法律與時代對齊。

    黃建賓指出，台灣遺囑協會先前在公共政策平台主張刪除「兄弟姊妹特留分」，獲7千多人響應。本次修法除回應民意，更以4目標為準：保障遺囑自由、確保繼承公平、減少家庭紛爭、接軌國際法治。刪除的是不合情理的「保底」特權，非否定手足繼承；「應繼分」保障仍在。

    張智倫表示，公共政策網路參與平台逾7700人附議，顯見「手足保底特留分」應做調整。德、日多將特留分限於配偶與直系，兄弟姊妹不在其內。我國應修正民法第1223條，刪除手足特留分，讓分配依意思自治與順位運作，減少無謂爭訟，避免撕裂親情，回到常情常理。

    台灣遺囑協會理事長劉韋德律師表示，協會長年服務發現，來諮詢預立遺囑的民眾中，約有5分之2受「兄弟姊妹特留分」困擾。改革的目標很單純，刪除兄弟姊妹特留分、保留其第3順位繼承地位；回到「有遺囑從遺囑、無遺囑依順位」的基本秩序。國際經驗顯示，多數國家即使設特留分也僅限配偶與直系；韓國憲法法院已於去年宣示手足特留分違憲並即刻失效，值得我國借鏡。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播