豬瘟防疫出包不斷 邱敏寬轟盧秀燕：道歉1分鐘、全國損失100億

台中市爆非洲豬瘟破口，市府從疫調到防疫作為狀況百出，市長盧秀燕還一度聲稱「及時拆彈、化解危機」，引發外界撻伐。昨日盧秀燕終於出面道歉，並稱「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。對此資深媒體人邱敏寬在政論節目質疑，這10多天下來豬肉停販，相關餐飲業也會被迫停售或停業，未來3個月更是停止出口，質疑盧秀燕道歉只花1分鐘，全國損失卻是100億。市議員江肇國也質疑，盧秀燕將責任都推給基層，根本是斷尾求生、棄車保帥。

非洲豬瘟問題近期引發外界高度關注，政論節目《新台派上線》主持人李正皓在政論節目《新台派上線》諷刺盧市長「道歉一分鐘就走」，批評市府不敢面對質疑。邱敏寬也指出，台灣2350萬人一天大概會消耗2萬隻豬，1隻豬的成本約在1萬到1.5萬間，販賣出去則是2萬多塊，由於豬販停業要補助3萬塊，加上相關餐飲業也會被迫停售或停業。主持人李正皓則指出，有人計算，10多天下來，就是80到100億。

邱敏寬也指出，目前必須停止出口3個月，以每年出口100至150億來計算，3個月就是20至30億，「說盧秀燕1分鐘花了全國100億，過不過份？」

台中議員江肇國也指出，他在台中從來沒叫過盧秀燕「媽媽」，而且這一陣子全國的媽媽都在生氣，因為買不到豬肉給孩子吃，他質疑盧秀燕的身分是「防疫指揮官」，不是「媽媽」，指揮官做錯了應該要下台、要負責，完全沒想到市府交出來的報告，卻是把荒腔走板的狀況通通推給兩位基層員工，對此江肇國直言，「不只是議員看不下去，市府裡面的人，誰看得下去？這些官員也會害怕」。

江肇國強調，過去這20天來最辛苦的有是他們這些基層，地方的事務官每天沒日沒夜的，中央也辛苦3天沒睡覺，但是到最後卻要這些基層來負責。他也質疑，台中市政府自稱全國最嚴，還說及時拆彈、疫情控管得當，如果真是這樣，為何要請兩位局長離開？他也批評此舉根本是斷尾求生、棄車保帥。

江肇國也指出，市府提交的報告連撲殺了幾隻豬都寫錯，報告稱21日晚上清查案場127頭豬，隔天確認是非洲豬瘟後立刻進行撲殺，數據卻是撲殺了195頭豬，讓他直呼「怎麼又多了68頭，搞不懂到底怎麼回事」。他也強調，議會的報告是正式的市府公文書，如果可以造假或錯誤，又要誰來負責？

