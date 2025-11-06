網傳駭客暗網售大全聯會員信用卡資料庫 高嘉瑜：都推給客服卻永遠找不到客服

民進黨前立委高嘉瑜。（資料照）

有網友日前在社群平台爆料，駭客在「暗網兜售」全聯會員信用卡資料庫。對此，前立委高嘉瑜表示，全支付個資有無外洩？主管機關應介入調查，要求大全聯負起企業責任！重點是全支付用戶被盜刷，大全聯又叫消費者「打全支付客服」，什麼都推給客服，但客服永遠找不到客服人員，這到底是什麼大全聯地獄梗！

高嘉瑜在臉書PO文表示，全支付個資有無外洩？主管機關應介入調查，要求大全聯負起企業責任！，強迫消費者必須使用全支付，強迫全聯店員必須召募全支付會員的「大」全聯，早在今年7月就傳出可能有資安問題，疑似全支付後台管理員帳號密碼被外洩，駭客在暗網兜售管理員憑證，現在網路更傳出，駭客在「暗網兜售」全聯會員信用卡資料庫。

高嘉瑜指出，最近全支付更爆發「盜刷潮」，有用戶一夜被刷20筆損失8萬，全支付用戶陸續遭到詐騙盜刷災情慘重，大全聯卻只有不痛不癢的發個聲明，提醒消費者注意，「強調不會以不明郵件或簡訊通知，或要求點選不明連結，若民眾發現全支付有任何異常交易或疑似遭冒用情形，請第一時間與發卡銀行、全支付客服聯繫。」

高嘉瑜續指，聲明中大全聯把責任推給消費者，卻完全不提全支付是否有消費者個資外洩的問題？是否有後台管理員帳號密碼外洩問題？是否有駭客在「暗網兜售」全聯會員信用卡資料庫？主管機關更應該主動介入調查，若真有個資外洩應追究企業責任，依個資法，企業洩漏個資罰鍰最重可罰1500萬元，如果全支付真的有個資外洩，有多少筆個資外洩？還是600萬用戶個資、銀行、信用卡資料全都外洩？

高嘉瑜直言，重點是全支付用戶被盜刷，大全聯又叫消費者「打全支付客服」，什麼都推給客服，但客服永遠找不到客服人員，這到底是什麼大全聯地獄梗！

