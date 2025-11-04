為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    讚國軍花蓮救災如「黑暗騎士」 賴總統：加薪百億讓官兵無後顧之憂

    2025/11/04 20:08 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統今天前往桃園武漢、龍駒及龍蟠營區勗勉北部地區救災部隊，先後前往陸軍特戰指揮部、33化學兵群、53工兵群感謝國軍拯救生命並協助災民重建家園。（總統府提供）

    賴清德總統今天前往桃園武漢、龍駒及龍蟠營區勗勉北部地區救災部隊，先後前往陸軍特戰指揮部、33化學兵群、53工兵群感謝國軍拯救生命並協助災民重建家園，大讚國軍不分軍種都是「黑暗騎士」也是「重生的光」；今年增加100多億元為國軍加薪，未來每一年都要讓大家無後顧之憂。

    賴清德表示，這次樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪溢堤，不僅造成人員傷亡、失蹤，許多街道及家戶也都覆蓋滿汙泥，是台灣幾十年來少見的重大災情。災後的救災及復原工作，除了受災民眾自力救濟，還有國軍和鏟子超人兩股力量，鏟子超人中也有許多是國軍，他要向全體國軍表達由衷感謝。

    賴清德表示，聽完陸軍特戰指揮部、33化學兵群及53工兵群等弟兄姊妹分享的救災經驗後，十分感動與欽佩，在營官兵接受上級指令前往救災是職責所在，但有些官兵是在休假期間自發前往災區當鏟子超人；有人的家人離世不滿百日、也有人尚在婚假期間、甚至有些國軍也是受災戶，但都毅然投入救災工作，十分了不起，令人欽佩、感動和感激，更感到驕傲。

    賴清德讚許說，國軍工兵群是「黑夜騎士」，而化學兵群是一道「重生的光」，不僅照亮黑暗，也帶給人民希望；特戰部隊則肩負搜尋失蹤者與救援民眾的任務，可說是「救命英雄」，不分軍種都是「黑暗騎士」也是「重生的光」，每個部隊都在拯救生命、重建家園。

    賴清德強調，身為總統、三軍統帥，一定會充實國軍裝備、照顧官兵生活。從蔡前總統開始，為國軍提高薪水及加給，「興安專案」推動營舍改建，今年更增加100多億元為國軍加薪，未來每一年都要讓大家無後顧之憂。救災視同作戰，國軍分工合作，完成救災，人民會支持；當國軍站在第一線，守護國家安全，人民也不會袖手旁觀，加入守護國家行列。

    賴清德總統今天前往桃園武漢、龍駒及龍蟠營區勗勉北部地區救災部隊，先後前往陸軍特戰指揮部、33化學兵群、53工兵群感謝國軍拯救生命並協助災民重建家園。（總統府提供）

