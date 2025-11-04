豬瘟病毒來自廚餘 張育萌：揭開台中市府的「世紀級人禍」

張育萌昨深夜發文強調，一間梧棲養豬場，徹底揭開台中市府的「世紀級人禍」。圖為國軍與化學兵在梧棲養豬場現場清消。（軍方提供）

非洲豬瘟中央災害應變中心昨（3日）公布疫調報告，指出病毒最可能來自未完全蒸煮的廚餘，而梧棲養豬場使用梧棲清潔隊收運的廚餘，還摻雜鄰居與自家廚餘，且未確實蒸煮、上傳資料。台灣青年世代共好協會理事長張育萌昨深夜發文強調，一間梧棲養豬場，徹底揭開台中市府的「世紀級人禍」。

張育萌整理養豬場關於未確實蒸煮廚餘爭議的相關時序，指出養豬場原先有一本「飼養管理紀錄」，寫下豬場的豬隻進出，等到調查時，豬農才說記錄簿「9月已經毀損」。中央團隊為調查養豬場是否有蒸煮廚餘，向瓦斯行確認豬農的購買紀錄，發現今年養豬場只叫了兩桶瓦斯，且前幾天國軍去消毒時，兩桶瓦斯都還在那裡，兩桶瓦斯怎麼可能撐得過9個月蒸煮廚餘所需？

張育萌提到，老農原先聲稱因年紀大，無法做到蒸煮廚餘同時上傳照片，後來才發現從5月開始很多照片都亂傳，有些是舊照片，而從8月開始索性就沒上傳了。至於梧棲清潔隊提供養豬場廚餘，調查團隊調查車牌紀錄，發現有車牌和老農車牌對不起來，追問老農才發現另一個海線的豬場也違規拿廚餘餵豬。

張育萌指出，經過確認後，養豬場的紀姓特約獸醫師，從頭到尾根本沒進入養豬場；農業部多次打給王姓獸醫佐，但電話沒接，照豬農自己的說法，王姓獸醫佐沒有進過豬場。但最扯的是，台中市府的動保處自己派公職的祁姓獸醫到豬場，卻至今無法掌握祁姓獸醫的行蹤。

至於台中市府擅自前往養豬場消毒，導致檢驗時程延誤的爭議，台中市副市長黃國榮3日在議會解釋，聲稱動保處組長打電話給基層人員，請他到辦公室待命，但這位基層人員到辦公室後，「自作主張開了車，找另一位同事到梧棲豬場，開始自行消毒」。議員對此怒批，黃國榮的回覆竟然是「我們也覺得很不可思議呀」。

張育萌坦言：「台中市府的層層防線全被衝破，完美示範乳酪理論的經典案例，所有破洞拼在一起，剛好對準這場不可思議的全面失能。」

