藍委陳雪生怨機場嚴查、共產黨也沒這樣搞！張育萌揭中國疫情破口

針對國民黨立委陳雪生質疑機場行李檢查「太嚴格」，甚至稱「共產黨也沒這樣搞！」台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文批評陳禍國殃民，「拜託讀點書再上質詢台」。（資料照）

台中爆發國內首例非洲豬瘟，台中市政府不僅疫調報告遲交，說法也一變再變，引發外界諸多質疑。針對國民黨立委陳雪生質疑機場行李檢查「太嚴格」，甚至稱「共產黨也沒這樣搞！」台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文批評陳禍國殃民，「拜託讀點書再上質詢台」，也感嘆，台灣面對非洲豬瘟疫情守了7年，卻被一個被懶惰、卸責又自以為是的台中市府拖進災難。

「豬瘟爆發至今，台灣在多艱困的情況作戰？」張育萌在臉書發文指出，台中環保局到梧棲養豬場清消–農業部以為清消完，要做第二輪環境檢測。結果門一打開，發現裡面根本亂七八糟，沒有完整清消。農業部採驗了20多個案例，發現公豬場和作業區的樣本，是兩例陽性。從資料回推，台中市府清潔做得「不徹底」。讓農業部次長杜文珍語重心長說，「案場消毒一定要落實」。農業部在前進應變所記者會，還當場教台中環保局，「可以進行火焰消毒」。

請繼續往下閱讀...

張育萌表示，農業部下令，暫時禁止廚餘養豬，廚餘可以掩埋或堆肥處理。結果台中環保局獨步全國，首創「在掩埋場堆肥」。對此張育萌直言「我的老天爺呀，堆肥場有規定，要有抗腐蝕表面、發酵中心溫度要在45到70度，而且時間控制要達到50度以上至少7天」。但這些標準，在台中環保局眼中都是浮雲，直接在后里、霧峰挖坑倒廚餘，還宣傳他們有加木屑吸附味道。

張育萌強調，重點是，霧峰、后里都有野豬出沒。獸醫所也證實，歐洲的非洲豬瘟就是野豬傳播的。如果是第二基因型的病毒株，就會感染野豬–台中市等於在野豬面前擺自助餐。

張育萌也批評，「掩埋就是掩埋、堆肥就是堆肥」，每50公分廚餘就要覆土30公分。台中市胡搞瞎搞，環境部也直接問台中市府需不需要幫忙，希望他們跟其他縣市合作。結果現在有哪個縣市答應跟台中合作嗎？沒有。不是中央故意卡台中–是因為台中不提出需求。

張育萌提到，防檢署長杜麗華到立法院報告邊境檢查機制，卻遭國民黨立委陳雪生痛罵「你們中正機場最讓人詬病的地方是，國人回來歸心似箭，你們搞一套人馬在那邊檢查」。對此張育萌質疑，我以為我聽錯了，但還真的沒有。陳雪生鬼扯「你出來的話，狗就在那邊聞來聞去」、「我看你們檢查人員，皮包打開、拉鍊打開，一個一個在那邊弄，共產黨也沒這樣搞！」

對於陳雪生盲猜稱「國人同胞會把牛肉乾、豬肉乾帶進來？我覺得機率不高啦」！張育萌表示：「我直接回答陳雪生，共產黨就是因為『沒有這樣搞』，所以2018年中國直接成為亞洲第一個破口，豬瘟直接失控，擴散到越南、印尼和印度。中國全境從河南、山東、河北，到華東、華南，都無一倖免。就算官方極力控制，還是直接導致全球活豬總數減少四分之一」。他也批評陳雪生，「就是禍國殃民，拜託讀點書再上質詢台」。

張育萌也指出，農業部接下來會完成基因定序–但事實上，完成基因定序也不能確定，病毒是從中國還是越南來的。不是因為台灣檢驗太弱，是因為要做比對，就必須要其他國家都有把基因序列傳上網。但很不幸的，中國是非洲豬瘟最失控的國家之一，但他們通通蓋牌—中國的所有基因序列都不傳上網。張育萌直言，所以如果病毒來自中國，我們就沒辦法比對，只能想辦法用刪除法或其他方式，推論病毒來源。

張育萌在文末也感嘆，在這場「沒有煙硝的戰爭」，台灣幾乎腹背受敵—前線是病毒、邊境要防滲。結果，地方防線又被盧秀燕搞成到處放火。他也批評「台灣守了七年，最後一個被懶惰、卸責又自以為是的市府，拖進災難」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法