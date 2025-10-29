為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    獨家》美濃大峽谷關鍵被告喝除草劑拒捕 知情人士：保護幕後政治黑手

    2025/10/29 13:31 記者黃佳琳／高雄報導
    檢調二度搜索前高市議員助理石麗君（中），並成功向法院聲押獲准。（翻攝臉書）

    橋頭地檢署偵辦美濃大峽谷案有進新展，27日指揮調查局前往美濃，二度拘提涉案地主石麗君及她的丈夫巫清文，但巫清文被帶回問訊前，以「餵養頂樓鴿子」為由，短暫離開調查員目光，等他再現身時，前口衣領出現一片綠色水漬，他自稱喝下一杯「除草劑」，被緊急送醫治療，目前仍在加護病房觀察，暫無生命危險，但專案小組研判，巫清文此舉用意，似乎在保護幕後政治黑手不被揪出。

    據悉，檢調人員近日勾稽帳冊時，發現美濃大峽谷盜挖、回填廢棄物的金流高達數千萬元，其中石麗君和她的丈夫就經手逾千萬元，為了釐清金流來源，27日再度前往美濃搜索時，石、巫兩人見檢調上門，似乎早有預感，乖乖配合搜索行動。

    當搜索行動告一段落，準備帶石、巫兩人回去問訊時，巫清文突然說頂樓養的鴿子還沒餵，要求上樓餵鴿子，調查員見物證、事證都已裝箱，巫也相當配合搜索行動，於是同意他去樓上餵鴿子，但沒想到約10分鐘後，巫清文從頂樓下來後，衣領上出現一片綠色水漬，他還對調查員說「我剛剛了一杯除草劑」。

    調查員嚇了一大跳，趕緊開車帶著他去急救，目前巫清文雖仍在加護病房觀察，但暫無生命危險；知情人事透露，檢調這次為了釐清金流來源二度上門，石、巫兩人的身分雖為地主，但其實也是幕後黑手的人頭之一，巫應該是想要透過喝「除草劑」的手段，一方向保護「老闆」不要曝光，二也是向老闆效忠，證明自己「死都不會說」的勇氣，萬一哪天真的被檢調突破關鍵破口，他也可以借此脫身，不會揹上「叛主」的駡名。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

