台中非洲豬瘟記者會驚見「他」！ 暖心一段話讓網友直呼感動

政務委員陳時中擔任「非洲瘟疫前進應變所」督導。（記者廖耀東攝）

台中爆發非洲豬瘟，引起國人高度關注。農業部次長杜文珍今（23日）緊急南下台中，宣佈成立「非洲豬瘟前進應變所」，行政院長卓榮泰也前往視導。網友赫然發現新冠疫情期間，擔任中央疫情指揮中心指揮官的陳時中也現身記者會，而他暖心喊話「疫情沒辦法怪誰」、「一起來對抗病毒」，讓網友直呼：「感動」！

因應非洲豬瘟爆發，中央今日在台中設置前進應變所，由農業部次長杜文珍進駐擔任指揮官，台中市盧秀燕帶領農業局長張敬昌、衛生局長曾梓展、還保局長陳宏益等人陪同視察，卓榮泰也請政委陳時中來督導掌控第一線疫情狀況，即時協助疫調、協助處置。卓榮泰表示，希望借重陳防疫經驗，能在最短時間內將漏洞防堵起來。

陳時中在記者會上表示，發生疫情大家都非常辛苦，他以前也是防疫指揮官，「我知道，疫情的事情你沒辦法怪誰，現在等於是病菌在攻擊人類，人類就應該團結在一起，一起來對抗病毒。」

記者會畫面曝光後，網友看到陳時中的身影，也紛紛留言表示：「有阿中部長，心理踏實多了」、「看到中中部長，我放心了」、「我看到阿中部長，心中有點感動到想哭」、「就跟花蓮光復有季將軍一樣，有你真好」、「謝謝來救台中」、「竟然有陳時中」、「部長好久不見」。

