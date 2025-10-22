為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌一家槓媒體 王義川曝週刊「沒在怕」：等他告完就做1反擊！

    2025/10/22 00:01 即時新聞／綜合報導
    王義川稱週刊沒在怕黃國昌等人提告。（資料照）

    王義川稱週刊沒在怕黃國昌等人提告。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌「養狗仔」爭議連環爆，《鏡週刊》21日再踢爆，支付狗仔團薪資的凱思國際公司，背後金主是黃國昌的小姨子高翬，黃國昌隨後出面駁斥，嗆聲不道歉就提告，被點名的高翬也寄律師函，要求下架報導並道歉。最先揭穿黃國昌狗仔跟拍醜聞的民進黨立委王義川直言，週刊根本沒在怕，現在就是要等黃國昌一夥人去提告，到時就可以反告誣告。

    針對週刊披露凱思國際背後金主是小姨子高翬，黃國昌痛批週刊新爆料內容子虛烏有，更諷刺週刊預告的所謂「本週大菜」端出來的是「一盆餿水」，接著嗆聲週刊如果不道歉就採取法律行動。與此同時，高翬也委託律師寄函給週刊，宣稱自己從未匯款給凱思國際，也非該公司股東，要求週刊在文到1日內移除報導並道歉，否則將對週刊及記者訴追民刑事法律責任。

    對此，週刊發布聲明回擊，要黃國昌不要總是問A答B，交代清楚凱思國際是否還有港資甚至中資，別想用反問的話術躲避，「本刊在你提出告訴後，定對你提出誣告之訴，並視相關人等是否虛偽陳述，追究法律責任……屆時請千萬別連滾帶爬」。

    而王義川同日在政論節目《前進新台灣》上表示，他已經對凱思國際明面上的負責人李麗娟提告好一陣子了，但檢方看起來都還沒動，就這樣讓週刊和黃國昌在那邊打來打去，現在看來週刊也沒在怕，「黃國昌說他太太的妹妹可能會採取法律行動，上禮拜他說的是『我辦公室的同仁』可能會採取法律行動，都沒有黃國昌（本人）啊。『宏不讓』（週刊資深司法記者林俊宏）今天中午就有說了嘛，等你告！等你告了馬上給你告誣告！」

    相關新聞請見：週刊爆小姨子是狗仔金主 黃國昌酸「大菜端餿水」：不道歉將提告

    稱「從未」匯100萬！黃國昌小姨子寄律師函 要《鏡週刊》下架報導並道歉

    黃國昌酸「大菜端餿水」 週刊3點聲明回嗆：屆時請別連滾帶爬

