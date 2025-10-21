週刊爆小姨子是狗仔金主 黃國昌酸「大菜端餿水」：不道歉將提告

黃國昌今天在台北地院受訪，諷刺鏡週刊預告的所謂「本週大菜」是「一盆餿水」，要求道歉更正，否則將採取法律行動。（記者陳逸寬攝）

民眾黨主席黃國昌近日深陷「養狗仔」、「駭客攻擊」等風波，《鏡週刊》今（21）日再度爆料，指支付「狗仔」薪資的凱思國際金主正是黃國昌妻妹高翬。黃國昌上午冒雨現身台北地方法院旁聽京華城案，受訪時痛批內容子虛烏有，更諷刺週刊預告的所謂「本週大菜」端出來的是「一盆餿水」，並喊話要求道歉更正，否則將採取法律行動。

黃國昌指出，《鏡週刊》上週誣指有人匯款100萬元至其辦公室同仁帳戶，卻遲遲拿不出任何匯款證明；他所提出的截圖反遭對方指為偽造，最後卻被檢舉人律師打臉，「這樣的媒體毫無自省」。他強調，自己今天上午得知週刊再爆料後，立即致電太太確認，妻妹及其公司從未投資凱思國際，「《鏡週刊》什麼都愛講一百萬，就請拿出匯款紀錄」。

至於報導點名的投資人黃安捷、陳建平與他關係密切，黃國昌說，黃安捷是受敬重的本土企業家、綠營大佬，更是總統賴清德的讀書會成員，「《鏡週刊》怎麼一夕之間把中、港資變成本土？」

黃國昌批評，鏡週刊、鏡電視對於「做假新聞、虛偽不實的報導」到底什麼時候要道歉？「媒體編故事前要先對好之前寫的故事，否則只會貽笑大方」，並重申自己問心無愧，喊話《鏡週刊》與記者應為假新聞道歉，否則將委請律師提告。

