    首頁 > 政治

    黃國昌酸「大菜端餿水」 週刊3點聲明回嗆：屆時請別連滾帶爬

    2025/10/21 13:07 即時新聞／綜合報導
    黃國昌今於台北地方法院外受訪，回應《鏡週刊》爆料。（記者陳逸寬攝）

    黃國昌今（21日）上午現身台北地方法院旁聽京華城案，受訪時痛批《鏡週刊》新爆料內容子虛烏有，更諷刺週刊預告的所謂「本週大菜」端出來的是「一盆餿水」，並喊話要求道歉更正，否則將採取法律行動。對此，《鏡週刊》3點聲明回應，還嗆黃國昌「屆時請千萬別連滾帶爬」。

    民眾黨主席黃國昌近日深陷「養狗仔」、「駭客攻擊」等風波，《鏡週刊》今再度爆料，指支付「狗仔」薪資的凱思國際金主正是黃國昌妻妹高翬，黃國昌則痛批內容子虛烏有，他立即致電太太確認，妻妹及其公司從未投資凱思國際，「《鏡週刊》什麼都愛講一百萬，就請拿出匯款紀錄」。重申自己問心無愧，要求《鏡週刊》與記者應為假新聞道歉，否則將委請律師提告。

    對此，《鏡週刊》3點聲明回應：

    一、 請黃委員記取「小沈1500」教訓。儘管你設了兩道防火牆：問太太及太太問小姨子，但本刊在你提出告訴後，定對你提出誣告之訴，並視相關人等是否虛偽陳述，追究法律責任。

    二、 請黃委員不要老是只有這招：問A答B。本刊文中提及你的小姨子2021年注資一百萬元成立凱思國際，何以2022年凱思即有一千萬元投資民報？是否有中資、港資？請別想用反問的話術躲避。

    三、 請黃委員不要移花接木、指鹿為馬。本刊提及黃安捷、陳建平各注資凱思國際約千萬元協助你跟拍政敵，你雖未否認，卻一再轉移焦點，指黃安捷是綠營金主，本刊報導已提及，何須你再贅述？外界關心的是你收錢辦事當打手涉及的種種不法，屆時請千萬別連滾帶爬。

