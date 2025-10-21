為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    稱「從未」匯100萬！黃國昌小姨子寄律師函 要《鏡週刊》下架報導並道歉

    2025/10/21 15:38 記者林哲遠／台北報導
    耘力國際文化事業有限公司的代表人高翬上午委託律師，寄送律師函給《鏡週刊》，強調週刊報導已對高翬構成「誹謗罪」。（民眾提供）

    耘力國際文化事業有限公司的代表人高翬上午委託律師，寄送律師函給《鏡週刊》，強調週刊報導已對高翬構成「誹謗罪」。（民眾提供）

    民眾黨主席黃國昌捲入養狗仔、駭客集團風暴，週刊今再踢爆，支付狗仔團薪資的凱思國際公司背後金主是黃國昌的小姨子高翬。黃國昌則在上午受訪時否認，與此同時高翬也委託律師寄函給週刊，強調從未匯款100萬給凱思國際，也非該司股東，要求週刊在文到1日內移除報導並道歉，否則將對週刊及記者訴追民刑事法律責任。

    《鏡週刊》報導指出，支付黃國昌旗下狗仔薪水的凱思國際公司，首筆100萬元資金來源為由黃國昌小姨子高翬擔任負責人的耘力國際文化事業有限公司；此外，2021年凱思國際獲高翬注資百萬元成立後，短短不到一年，就在2022年大手筆拿出1000萬元投資《民報》，資金究竟從何而來？背後有無中、港資？已成為檢調追查的重點。

    對此，耘力國際文化事業有限公司的代表人高翬上午委託律師，寄送律師函給《鏡週刊》，強調週刊報導已對高翬構成「誹謗罪」，耘力國際文化事業有限公司或其負責人高翬，「從未」匯款100萬給凱思國際，高翬與耘力公司「均非」凱思國際有限公司之股東。

    律師函指出，《鏡週刊》記者林俊宏之報導完全虛偽不實，且出刊前未向高翬或耘力公司進行求證，顯然違反衡平報導的義務，該報導混淆閱讀者視聽，並要求《鏡週刊》立即更正並道歉，否則將對林俊宏、精鏡傳媒股份有限公司訴追民刑事法律責任。

    律師函也警告，請《鏡週刊》於文到後一日內移除上開新聞報導，並向高翬致歉，如逾期未理，律師必代高翬提出必要之法律途徑。

