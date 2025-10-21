高市早苗當選日本首位女首相 日學者：外交路線與安倍差不多

日本學習院大學政治系教授江藤保名子今日表示，高市早苗稍早已成為日本第一位女性首相，對於中國、南韓都有非常明確觀點，未來的外交路線應會與前首相安倍晉三差不多。（記者陳鈺馥攝）

日本國會今日下午舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗在眾議院獲得過半數支持，當選日本第104任首相。日本學者今天表示，高市早苗成為日本第一位女性首相，未來外交路線會與前首相安倍晉三差不多。

陸委會今日舉辦「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會，邀請專家學者探討中國及國際局勢。

日本學習院大學政治系教授江藤保名子表示，高市早苗已成為日本第一位女性首相，對於中國、南韓都有非常明確觀點，未來的外交路線應會與前首相安倍晉三差不多。

在中國方面，江藤保名子觀察，以習近平政權來說，中國跟美國產生衝突外交，與中國有密切關係的印度，該國總理莫迪在天津上合會期間訪中，但印度對中國的容忍度是有限的，印度正在推動遠離中國，對中採取中立立場。

江藤保名子指出，中國對美採取強硬立場，針對正在進行反傾銷的調查，公開宣告對美國的衝突外交，抗議對中國的反制措施。在東南亞方面，中國不想競爭輸給美國，想維持製造的優勢。日本方面多數認為要有反制中國的實力，但大家所擔憂生產製造的問題，要如何管控中國的風險，已經變成是一個周邊國家都關注的議題。

江藤保名子提及，習近平的外交策略是形塑未來國際秩序上，用理論武裝來進行競爭，認為可以跟美國平起平坐，習政權也說要建立人類命運共同體，也提出全球文明倡議、全球治理倡議，其實就是展現霸權帝國的一致性，但中國沒有能力強迫國際社群按照他們的敘事。

台灣大學政治系教授童涵浦指出，關於來自中國的魅力攻勢，中國市場是幅員廣大的，在科技上打頭陣。但要思考的是，中國的吸引力是什麼？機會又是什麼？中國是製造業重鎮，但從消費力來看，印度是60%，中國是低於40%，中國對世界的魅力還是來自於製造業，美國是世界最大的消費市場，中國仍無法跟美國比肩。

