白營新竹市長提名戰開打？ 邱臣遠︰性騷案和解 努力拚市政

民眾黨2026新竹市長選舉黨內互打開戰？代理市長邱臣遠（右二）與停職市長高虹安（左二）都積極爭取黨內提名的態勢已越演越烈。（記者洪美秀攝）

新竹市是民眾黨前主席柯文哲故鄉，也是民眾黨執政縣市，面對2026年縣市長選舉，民眾黨力拚連任，但涉貪停職的市長高虹安需面對貪污與誣告兩大官司，而代理市長邱臣遠近期動作頻頻，積極爭取黨內提名參選明年市長選舉，相較高虹安的貪污與誣告官司未定，邱臣遠昨晚在臉書發文稱與前民眾黨巫姓女助理的性騷官司已達成和解，表態會努力拚市政，展現邱臣遠高度爭取黨內提名參選企圖，此舉也提前引爆民眾黨內「雙市長」的提名保衛戰。

邱臣遠昨晚罕見在臉書發出與市政無關的貼文，內容提到他與前民眾黨女助理巫馥彤的性騷官司結果，內容指出「此案經過完整的法律程序與雙方溝通，巫馥彤女士已於2025年10月14日正式與我達成和解，並於2025年10月16日在其臉書公開聲明，確認當時的指控屬誤會，並刪除當時不實指控的貼文；且刊登啟事以回復我的名譽」。強調該官司已告一段落，他將繼續推動市政、建設城市。此官司源起於巫女曾在112年6月在其臉書發文指邱臣遠曾對其性騷擾，邱臣遠否認性騷並提告且求償新台幣60萬元，但台北地院一審判邱臣遠敗訴，邱臣遠上訴後，雙方10月14日達成和解。

除性騷官司告一段落，邱臣遠近期動作頻頻，接下民眾黨新竹黨部主委及黨內選舉決策委員會委員職務，更透過市政體系與里長辦座談會拉攏里長支持，在高虹安貪污與誣告官司未定讞前，邱臣遠已悄悄備戰2026竹市長選舉，且出現民眾黨內罕見「停職市長」與「代理市長」互別苗頭的精采戲碼。

