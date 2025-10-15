為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    桃園市場、夜市電子支付普及率不高 議員促提供補助或獎勵誘因

    2025/10/15 19:19 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市場、夜市電子支付普及率仍不高，議員建議市府提供補助或獎勵誘因。（經發局提供）

    桃園市場、夜市電子支付普及率仍不高，議員建議市府提供補助或獎勵誘因。（經發局提供）

    桃園市持續推動市場、夜市及商圈電子支付，但目前市場、夜市電子支付普及率僅約24.5%，桃市府經濟發展局今（15）日於市議會工作報告，議員陳韋曄建議市府比照台北、台中市，提供攤商補助或獎勵誘因拉高意願；經發局長張誠答詢，目前已有商業轉型服務中心提供攤商相關協助，特別是在導入設備的補助上，至於獎勵誘因可納入考量。

    經發局統計，桃園市場、夜市攤商總計2307攤，其中，市場1522攤、夜市785攤，有裝設電子支付共565攤，已裝設的有興國、東門、新永和、八德、大園、龍潭、南門、忠貞市場及桃園、中壢夜市，以興國市場裝設率100%最高，其次為東門市場75%、桃園夜市38%，而大園市場14%、南門市場9%、忠貞市場3%最低，知名的中壢夜市則是18%；商圈部分，使用電子支付主要以餐廳、連鎖店、超商、百貨公司為主，目前全市共有26處商圈，電子支付家數將於明年進行盤點。

    陳韋曄表示，台北市針對攤商導入電子支付有給予獎勵金，新加入者還能一次性領取獎金2000元，台中市也有針對店家行動支付達到7萬5000元提供1%的獎勵金，桃園市可比照給予攤商階段性獎勵金或交易上的回饋，並成立行動支付輔導團協助攤商申辦、操作甚至行銷。

    經發局市場科科長陳慶仁表示，疫情期間為減少攤商與民眾交易接觸，政府鼓勵使用電子支付，隨著疫情結束多數又恢復傳統現金消費模式，加上市場攤商需自費裝置水電及網路設施，影響使用電子支付意願，且使用電子支付後所有帳務交易及稅務問題皆攤在陽光下，也是攤商考量的原因，將持續推廣鼓勵業者多多使用電子支付，並會參考其他縣市作法，研議提供相關補助方式。

    興國市場自治會委員魯力維表示，消費者的支付習慣也是攤商是否加入電子支付的原因，加上需要支付手續費，消費者支付100元、店家實際收到的可能是97或98元，即使攤商覺得電子支付方便，對手續費的接受度仍須時間，而市場消費者年紀偏中、上，還是比較習慣現金交易，這也需要慢慢地改變。

    他表示，興國市場3年前開始推電子支付，當時分4天舉辦教育訓練並由他主講，而現在的支付系統又比當年進步很多，使用的消費者逐年增加，剛推行時可能只有1、2成，現在大概有4成，等於10個消費者大概有4人會用，樂見市府提供補助或獎勵誘因，但攤商申請之後，有無使用才是關鍵。

    圖 圖
    圖 圖
