柯志恩問市府「誰」替大坪頂解套？高市綠議員：打到藍營自家人

民進黨高市議員黃彥毓質疑立委柯志恩到大坪頂演出個人秀，卻意外打到協助廠商的藍營自家人。（黃彥毓團隊提供）

國民黨立委柯志恩質疑高雄大坪頂遭非法堆置瀝青與建築廢棄物，想請問高雄市政府、到底是誰在幫業者解套？民進黨高市議員黃彥毓爆料，某「國民黨籍高市議員」近幾個月間多達8次協助業者與高市府協商，直言柯志恩烏龍爆料打到藍營自家人，酸柯不懂法令還敢選市長。

記者嘗試聯繫該國民黨高市議員，但其手機未開、LINE訊息也未讀，暫時無法取得其說法。

柯志恩指出，今與邱于軒、許采蓁等議員一起到大坪頂坪北段保護區會勘，她要再次強調，從頭到尾的疑問都是，為何依據衛星空拍圖，保護區可在沒申請任何相關水保計畫情況下，整片林地「憑空消失」、讓大坪頂變成「大禿頂」，並堆置廢瀝青與營建廢棄物。

對於高雄市政府稱她在抹黑、為了選舉造勢扭曲事實，柯志恩強調絕不接受，反而想請問高雄市政府，到底是誰在幫業者解套？並稱不問黨派、只求事實。

黃彥毓則表示，柯志恩不僅是搞錯法令烏龍爆料，更上演藍營網內互打戲碼，為抹黑民進黨而打到合法、積極協助人民的自家藍營議員，他酸柯志恩「又翻車」、「雷殘大坪頂」。

黃彥毓指出，他日前親赴大坪頂會勘，根據相關單位說明，該堆置廠商原是依法承包小港區污水接管工程，工程會刨除路面瀝青及土方，本來就需找地方暫置，工程完工後仍需移出進行去化，各地皆然。

廠商先依法向地主承租、暫置於小港區坪北段保護區內，今年4月因有行政程序問題遭都發局關切，所以廠商找上國民黨籍議員陳情，該議員在數個月間多達8次居中協調都發局及水利局，協助進行局處間的橫向溝通並釐清疑義。

黃彥毓還原，國民黨議員多次斡旋協助廠商合法暫置，結果同黨議員利用質詢時間誣指，後遭市府水利局出面打臉，沒想到同黨高雄市長參選人柯志恩今又前往大坪頂演出個人秀，搞錯法令、罔顧事實就算了，還將自家議員拖下水。

