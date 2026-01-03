為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女網紅健身教練侵門踏戶嘿咻人夫！囂張傳訊「無套內射」嗆人妻

    2026/01/03 08:36 記者林嘉東／台北報導
    網紅女健身教練小敏被控與已婚魏姓男子多次性行為，甚至趁魏妻出國時到魏家「嘿咻」，傳「無套、內射他全部都來了」等訊息挑釁魏妻。（情境照）

    網紅女健身教練小敏被控與已婚魏姓男子多次性行為，甚至趁魏妻出國時到魏家「嘿咻」，傳「無套、內射他全部都來了」等訊息挑釁魏妻。（情境照）

    台北市1名網紅女健身教練小敏（化名）被控與已婚魏姓男子，交往期間頻繁出遊，發生多次性行為，甚至趁魏妻出國時到魏家「嘿咻」後，傳「無套、內射他全部都來了」等訊息挑釁魏妻，致魏妻精神受創，接受精神治療。台北地方法院審理後認為，小敏嚴重侵害魏妻配偶權，判須賠心理諮商費、精神慰撫金共56萬餘元。

    魏妻控訴，她與先生結婚17年，先生自前年5月間至去年3月間，與網紅女健身教練小敏發生多次性行為，並在去年4月間趁她出國時，到她家與先生發生性行為；2人完事後，小敏竟傳訊息通知她「無套、內射他全部都來了，也不是第一次了」，造成她極大精神痛苦，因此罹患「混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症」，向小敏求償包括心理諮商費與精神慰撫金共66萬餘元。

    法院審理時，小敏認了與魏交往期間共發生4次性行為，且有傳訊息給魏妻，願意賠償魏妻，盼和解金能協調。法官認為，小敏明知魏妻有配偶仍介入婚姻，致魏妻罹患精神疾病，認小敏侵害魏妻配偶權益情節重大，判小敏須賠償魏妻心理諮商費與精神慰撫金共56萬餘元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播