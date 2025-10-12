宣稱已查清我心戰大隊逾250人真實身分 中官媒威脅「最高判死刑」

中國福建省廈門市公安局本月11日對我國心戰大隊8名「核心人員」發布懸賞通告。（圖翻攝自微博）

中國福建省廈門市公安局昨天（11日）對台灣軍方「政治作戰局心理作戰大隊（心戰大隊）」8名核心人員發布懸賞通告，引發兩岸網友熱議，隨後中共官媒《央視》旗下新媒體「日月譚天」還警告，其實專案調查組已經查清心戰大隊250餘名成員的真實身分和崗位職責。

日月譚天11日晚間發文，大肆嘲諷台灣心戰大隊能力水平「低下」，煽動台灣對中國的敵意，妄圖「破壞」兩岸和平、「阻撓」國家統一，所作所為不過是自欺欺人。

日月譚天引述相關辦案人員說法，指稱專案組其實早已查清心戰大隊全部250餘名成員的真實身分和崗位職責，現在是針對「在分裂國家、煽動分裂國家方面表現惡劣、危害嚴重的18名骨幹分子」發布懸賞，「充分展現了大陸打『獨』手段豐富、水平高超」。

日月譚天還威脅，「對這18個人來說，相關司法文件規定的制度安排，如最高可判處死刑、終身追責、缺席審判等，將是懸在他們頭上的達摩克利斯之劍（The Sword of Damocles），令其惶惶不可終日。」

針對中方懸賞我國心戰大隊成員，國防部表示，近年中共透過官媒，多次發布所謂「舉報」，利用我國自由民主社會資訊流通的特性，拼湊、偽造個人資料，意圖分化台灣社會、打擊民心士氣，凸顯其原有認知攻擊伎倆技窮窘境，實施認知作戰之意圖明顯，手法粗糙拙劣。

我國退役中將丶軍事情報局前局長劉德良則直言，這代表我國的情報與反情報單位做出了一些成效，更打擊到中國的一些痛點，他建議政府應擴大國軍情報與反情報單位的能量，提振軍情單位士氣，並且提供更多資源及人力編制，以維護國家安全。

