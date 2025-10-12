為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    宣稱已查清我心戰大隊逾250人真實身分 中官媒威脅「最高判死刑」

    2025/10/12 21:07 即時新聞／綜合報導
    中國福建省廈門市公安局本月11日對我國心戰大隊8名「核心人員」發布懸賞通告。（圖翻攝自微博）

    中國福建省廈門市公安局本月11日對我國心戰大隊8名「核心人員」發布懸賞通告。（圖翻攝自微博）

    中國福建省廈門市公安局昨天（11日）對台灣軍方「政治作戰局心理作戰大隊（心戰大隊）」8名核心人員發布懸賞通告，引發兩岸網友熱議，隨後中共官媒《央視》旗下新媒體「日月譚天」還警告，其實專案調查組已經查清心戰大隊250餘名成員的真實身分和崗位職責。

    日月譚天11日晚間發文，大肆嘲諷台灣心戰大隊能力水平「低下」，煽動台灣對中國的敵意，妄圖「破壞」兩岸和平、「阻撓」國家統一，所作所為不過是自欺欺人。

    日月譚天引述相關辦案人員說法，指稱專案組其實早已查清心戰大隊全部250餘名成員的真實身分和崗位職責，現在是針對「在分裂國家、煽動分裂國家方面表現惡劣、危害嚴重的18名骨幹分子」發布懸賞，「充分展現了大陸打『獨』手段豐富、水平高超」。

    日月譚天還威脅，「對這18個人來說，相關司法文件規定的制度安排，如最高可判處死刑、終身追責、缺席審判等，將是懸在他們頭上的達摩克利斯之劍（The Sword of Damocles），令其惶惶不可終日。」

    針對中方懸賞我國心戰大隊成員，國防部表示，近年中共透過官媒，多次發布所謂「舉報」，利用我國自由民主社會資訊流通的特性，拼湊、偽造個人資料，意圖分化台灣社會、打擊民心士氣，凸顯其原有認知攻擊伎倆技窮窘境，實施認知作戰之意圖明顯，手法粗糙拙劣。

    我國退役中將丶軍事情報局前局長劉德良則直言，這代表我國的情報與反情報單位做出了一些成效，更打擊到中國的一些痛點，他建議政府應擴大國軍情報與反情報單位的能量，提振軍情單位士氣，並且提供更多資源及人力編制，以維護國家安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播