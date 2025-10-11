蔡志弘：2026縣市長選舉 國民黨席次若比目前少會辭職負責

國民黨選舉「黨主席大辯論」候選人蔡志弘出席。（記者方賓照攝）

國民黨主席候選人蔡志弘今日下午參加「中天新聞」主辦的國民黨主席候選人辯論會，談到2026選舉成敗責任時，他承諾，如果當選國民黨主席，會全力贏得過半數的縣市版圖，如果當選席次要比目前還少，他就會辭職負責，未來他會加強藍白合作，與民眾黨共組策略聯盟。

此外，蔡志弘也重申，他主張「一中內涵，相互諒解」的「二五諒解」，可以做為兩岸重啟對話的基礎，也會是美、中、台三方最大公約數，未來擔任黨主席，在黨務革新方面，他要恢復設立黃復興等特種黨部，並強化黨員代表大會的功能，讓黨代表一起決定黨的重要政策，同時他也要推動數位化工作，設置黨部AI化系統，相關經費全部由他個人負責，要讓國民黨再次偉大。

對於另一位候選人詢問，國民黨如何再次負起幫台灣拚經濟的重責大任？蔡志弘表示，關稅與匯率是目前台灣經濟最重大的問題，他過去參與非常多的國際經貿活動，對於傳統產業，他主張透過預算補助幫助升級，半導體產業要保住台灣的「護國神山」，至於電力短缺問題，會影響台灣產業發展，他會很快解決問題，至於國際經貿談判，以他過去經歷，可以很快進入狀況，確保台灣經濟不被掏空。

蔡志弘在結辯時還指出，現在兩岸關係已經到了兵戎相見、戰爭一觸即發的地步，一旦爆發戰爭，台灣人民還能安居樂業，享受現有生活嗎？他不願看到兩岸爆發戰爭，也是這次參選國民黨主席的理由，由於過去「九二共識」、「一中各表」的兩岸交流基礎，如今因為解讀不同，產生困境，他才會提出新的兩岸通關密語，「一中內涵，相互諒解」，避免台海爆發戰爭，並提出金馬非軍事區主張，要讓金馬發大財、兩岸發大財，同時他也建議其他候選人一起呼籲中共軍機不要再超越台海中線。

