    首頁 > 政治

    前行政院長張俊雄告別式 3位綠營總統到場

    2025/10/11 09:33 記者葛祐豪／高雄報導
    前行政院長張俊雄告別式會場。（記者葛祐豪攝）

    前行政院長張俊雄告別式會場。（記者葛祐豪攝）

    總統府資政、前行政院長張俊雄9月27日於家中安詳辭世，享壽87歲，今天（11日）上午10點於高雄市立殯儀館景行廳舉行告別式，包括總統賴清德、前總統陳水扁及蔡英文都將親臨追思會場，追念他對台灣自由、民主與人權發展的卓越貢獻，場片哀悽隆重。

    張俊雄出生在嘉義，父親張英哲是教會的長老，他1961年當律師就在高雄執業，從政後歷任立委、民進黨秘書長、總統府秘書長、行政院長等職；晚年張俊雄也長住高雄10年，褪下政治光環，在更生團契擔任終生志工，他的1女3子都沒有走從政之路。

    據家屬表示，張俊雄今年端午節從床上摔下來，造成人工關節脫臼住院治療，因感染一度在加護病房急救5天，後又轉到普通病房入住10天，不過出院後仍常覺得暈眩，9月27日在睡夢中離世。

    告別式將於今天上午10點開始，由民進黨立委賴瑞隆擔任司儀，總統賴清德親自頒發褒揚令；由民進黨高雄市黨部主委黃文益擔任呈旗官，歷任行政院長游錫堃、謝長廷、蘇貞昌及高雄市長陳其邁擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別。儀式結束後，隨即舉行告別禮拜。

    由於今天3位前任及現任總統同時到場，現場國安人員及警力均加強戒備及安檢。典禮也提供線上直播連結，讓無法到場的各界人士一同緬懷。

    前行政院長張俊雄告別式會場。（記者葛祐豪攝）

    前行政院長張俊雄告別式會場。（記者葛祐豪攝）

