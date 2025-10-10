傳天方能源、屏東案場資料 馬郁雯公開侯俐安與王鴻薇助理張凱維對話紀錄

前三立記者馬郁雯。（資料照）

週刊7日爆料立委王鴻薇2023年12月與《聯合報》的「H記者」（侯俐安）合作，偷拍抹黑時任總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安。王鴻薇則全盤否認。對此，前三立新聞主播馬郁雯PO出侯俐安與張凱維的對話紀錄，指出2023年11月4號當天，追查案件的侯俐安傳了她調查許久的資料給王鴻薇助理張凱維，內容包括了楊宗（天方董事長）權狀、天方能源進程、2020年報，2023年10月3號屏東案場等資料，足足多達8份。

馬郁雯在臉書PO出截圖，可以看到2023年11月19日侯俐安傳了「01天方能源進程」、「楊宗權狀」、「郭銓慶犯罪歷程」等電子檔案，侯俐安在對話中表示「查了，潘孟安財產申報沒有那房子（連車子都沒有）」、「我在想，鴻薇姐明後天有沒有空，我去找她訪訪，寫完後視時機出」；2023年11月20日對方回覆「委員是說登記後」、「你如果要提早發我不確定委員意思，你預計何時要來訪」。侯俐安說「登記後再發，侯應該是24下午才登記」對方回「好」；2023年11月24日，侯俐安說「凱維在辦公室嗎？」對方回「再（在）」侯俐安說「去找你好嗎？對方回「好喔」。

請繼續往下閱讀...

馬郁雯在貼文中表示，前聯合報記者侯俐安發長文爆料後，點出聯合報兩位長官要求她必須得跟王鴻薇合作才能發，這是政媒聯手抹黑政敵的大醜聞，但王鴻薇到現在仍然不承認此事。

馬郁雯指出，現在她獨家加碼揭露更多侯俐安與張凱維的對話紀錄，2023年11月4號當天，追查案件的侯俐安，傳了她調查許久的資料給王鴻薇助理張凱維，內容包括了楊宗（天方董事長）權狀、天方能源進程、2020年報，2023年10月3號屏東案場等資料，足足多達8份。

馬郁雯續指，她過去當記者也揭露過不少獨家，她完全可以理解，為了追一個案子，記者需要花多少心力去搜集資料，並且針對這些內容進行查證核實，在新聞出刊、撥出之前，絕對是小心翼翼，深怕消息走漏被破獨家，因為這都是自己努力來的心血，如果沒有長官指示，且強硬的指示，絕對不會有記者願意在獨家曝光前，把這些不好容易查到的內容與別人分享。

馬郁雯直言，王鴻薇過去身為前媒體人、現任立法委員，做出這種黨狗媒一體的抹黑舉動，真的該道歉下台。

前三立新聞主播馬郁雯PO出侯俐安與張凱維的對話紀錄。（圖擷取自 臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法