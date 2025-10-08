為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    加強追緝普發現金詐騙 莊翠雲：近期已下架48件詐騙廣告

    2025/10/08 14:30 記者謝君臨／台北報導
    財政部長莊翠雲。（記者王藝菘攝）

    財政部長莊翠雲。（記者王藝菘攝）

    政府最快10月下旬普發現金1萬元，但還沒開始發放就傳出詐騙案例。民進黨立委林月琴今質詢時，詢問財政部長莊翠雲是否有更積極防範措施。莊說，首先一定要將正確資訊告訴民眾，包括在什麼情況下、在哪個網站登記等。莊也說，近期已成功下架48件詐騙廣告、12組社群帳號、3組詐網的停止解析。

    立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社會福利及衛生環境委員會今舉行聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」。

    林月琴質詢時，首先肯定行政團隊在法制面上，讓普發現金合法又合規，但要再特別預算三讀後1個月內發放，時間非常趕，他要提醒除發放效率之外，更要重視詐騙防範，以及社福對象能否順利領取，甚至需要他人協助。

    林月琴說，回顧2023年普發現金詐騙手法，包括假網站、冒用個資、釣魚網站等，這次還沒開跑就有詐騙案例出現，除加強宣導之外，政府是否有更積極防範措施，特別這次應該會有更多民眾選擇線上登錄領取。

    對此，莊翠雲回覆，有的，首先一定要告訴民眾正確資訊，在什麼情況下、在哪個網站登記。政府重視打詐，近期不到1個月已成功下架48件詐騙廣告、12組社群帳號、3組詐網的停止解析，相關案件刑事局目前都在專責溯源偵辦中。也要提醒大家，不要有投機心理，政府一定會加強追緝，也有相關機制追查。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

