    黃國昌養狗仔 媒體界大老怒轟無恥：記者只是他遂行私利的工具

    2025/10/03 00:33 即時新聞／綜合報導
    魏淑貞站出來砲轟黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日遭爆「養狗仔」跟監政敵，引發輿論譁然。曾獲「金鼎獎」殊榮的玉山社出版公司社長魏淑貞，週四（2日）忍不住站出來發聲，怒轟黃國昌「不僅是無恥政客，更是記者的敵人！」

    魏淑貞2日晚間在臉書發文說，她也當過記者、跑過新聞，因此對近來圍繞黃國昌發生的狗仔爭議頗有感。貼文一開始，魏淑貞引述前華視總經理莊豐嘉所說的話：「今後所有採訪這個人路線的記者應該謹記，這位黨主席，是瞧不起你的。記者只是他遂行私利的工具，若不是，他就採取攻擊、貶抑的手段對付之。」

    魏淑貞接著說：「先前討厭黃國昌有兩種原因，一是其政治立場反覆，再怎樣信誓旦旦的宣示，也會急轉彎，毫無中心思想，比川劇變臉還驚人。另一是自我中心，功利計算，無所不用其極，每一個從政的軌跡，都是踐踏他人的信任往上攀爬。但畢竟那是政治人物的求生本能，只要特定選民買單，他人亦無可奈何。」

    「然而，作為媒體人，對黃國昌打破政媒界線，鄙視記者、利用記者、玩弄記者，毫無底線、毫無羞恥的作為，特別憤怒、特別有感。他是第一個擁有狗仔團隊的黨主席，可能也是破全世界紀錄的第一。為了進行政治偵防而利用記者，除了偷拍交通違規，濫用看圖說故事、連連看的能力以外，沒有挖出任何大弊案。他卻公然說謊，將菱傳媒記者團隊辛苦所作的得獎調查報導，攬為己功；然後涼薄的說，這個媒體本來就要關了。其品性惡劣，無以復加。」

    魏淑貞直言，「黃國昌不僅是無恥政客，更是記者的敵人。沒錯，他畢竟還是第三大黨的黨主席，記者不可能不採訪他。但今後所有採訪這個人路線的記者應該謹記，這位黨主席，是瞧不起你的。記者只是他遂行私利的工具，若不是，他就採取攻擊、貶抑的手段對付之。沒有誠信的惡質政客，他說的每一句話都必須以謊言看待之。」

