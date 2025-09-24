花蓮重災傅崐萁甩鍋中央被卓榮泰回嗆 周玉蔻讚：做的對

行政院長卓榮泰（左2）赴花蓮勘災，立委傅崐萁（右2）要求卓揆當場釐清堰塞湖管轄權責。（記者王峻祺攝）

2025/09/24 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕颱風「樺加沙」為東部帶來豪雨，使花蓮縣馬太鞍溪上游的堰塞湖發生溢流，並造成光復鄉災情慘重，而行政院長卓榮泰今（24）日勘災時，兩度與國民黨立委傅崐萁唇槍舌戰。對此，媒體人周玉蔻直言，「卓院長做的對，人命關天救人重要，誰要聽你傅崐萁夫婦推卸責任，甩鍋中央！」

周玉蔻今日於臉書粉專表示，傅崐萁昨（23）日吃了誠實豆沙包，承認堰塞湖警戒日的9月21號晚上，花蓮縣長徐榛蔚並不在花蓮，且是內政部長劉世芳1通電話，把人在國外的徐榛蔚叫回來。

「沒想到自曝東窗事發，夫妻倆沒把花蓮人的性命當人命看的真相被揭破，網路媒體一片罵聲他又嚇壞了。」周玉蔻提到，今日上午卓榮泰抵達花蓮勘災現場時，傅崐萁故意玩老把戲，抬高嗓門罵中央，「根本心虛、惱羞成怒，轉移焦點政治操作！」

「傅崐萁更沒想到的是，卓院長卻不吃他那一套，態度強硬，大聲回嗆幾句後轉身離去，『救人去了』！當場留下了一陣錯愕、欺人太甚踢鐵板傅氏夫妻！」因此周玉蔻大讚，「卓院長做的對，人命關天救人重要，誰要聽你傅崐萁夫婦推卸責任，甩鍋中央？！」

