    首頁　>　政治

    賴清德新竹閉門座談 只談政策沒談選舉？

    鄭朝方（左2）說，總統賴清德（右2）下午閉門座談，完全跟選舉無關。（記者黃美珠攝）

    鄭朝方（左2）說，總統賴清德（右2）下午閉門座談，完全跟選舉無關。（記者黃美珠攝）

    2025/09/21 18:59

    〔記者黃美珠／新竹報導〕總統賴清德今天下午到新竹縣竹北市，以民進黨黨主席身分，跟該黨新竹縣的公職人員20、30人，在竹北市民活動中心新社館閉門座談。外界一致認為閉門會議談的應是2026年大選的佈局，但民進黨新竹縣黨部主委、竹北市長鄭朝方卻否認說「完全沒有談選舉」，只是就當前中央執政的政策和地方落實成效聽取地方意見和心聲，彼此交流。

    鄭朝方說，總統賴清德原定下午參拜完新竹北巡新天宮後，3點20分抵達新社館並於傍晚5點結束離開，但實際上賴總統3點不到就抵達，5點50分才結束，席間多由各級公職人員暢談，總統則用接受QA的方式回答大家的疑問和期許。

    鄭朝方說，地方最關注的就是希望台1線替代道路能早日新闢完成且通車。目前第1期工程款已經有了，希望第2期的工程經費也能早日核定。畢竟這條道路是總統賴清德從擔任行政院院長、副總統迄今一路相挺催生出的，那就直接在總統任內「生出來吧！」

    其次新竹縣內欠缺國立高中職不足以供縣民子弟就學，大家希望在寸土寸金下，與其新設學校，不如持續支持現有的國立高中增班來得快且務實，爭取總統在中央力挺。

    至於總統賴清德期待基層該黨公職人員如何配合中央推動政策讓鄉親有感？鄭朝方說，那就是打詐！畢竟國內詐騙歪風猖獗，又有黑道涉入，其中新竹縣受害金額始終居高不下，賴總統非常關切，席間也就格外要求大家務必協助中央打詐。

    總統賴清德（右3）下午參拜完新竹北巡新天宮後，跟新竹縣民進黨公職人員閉門座談。（記者黃美珠攝）

    總統賴清德（右3）下午參拜完新竹北巡新天宮後，跟新竹縣民進黨公職人員閉門座談。（記者黃美珠攝）

