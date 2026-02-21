春節連假尾聲將有北返車潮 高公局揭國道4大地雷路段

春節連續假期國道交通疏導措施。（圖為高公局提供）

春節連假進入尾聲，今起將陸續出現北返車潮，交通部高公局預估，今日重點壅塞路段包括國道1號北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、國道5號北向宜蘭-坪林；國道4號西向潭子系統-豐勢等路段等，想從西部國道北上的中南部民眾，建議中午前就要出發。

高公局統計，昨日（20日，初四）全日交通量為130.1百萬車公里，為年平均平日（93百萬車公里）的1.4倍，國道5號交通量為3.4百萬車公里，達年平均平日（2.6百萬車公里）的1.3倍。

路況方面，昨日路況除國道1號北向台中至后里、后里至苗栗（凌晨1點紓解）、新竹系統至湖口（凌晨1點紓解）；國道3號北向南雲至南投、沙鹿至大甲、通宵至西濱（凌晨1點紓解）、茄苳至寶山；國道5號北向宜蘭至坪林（凌晨2點紓解），其餘路段於21時後大致正常。

高公局指出，今日0至5時平均交通量為11.7百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）之2.9倍；預估今日交通量為119百萬車公里，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為16.2百萬車公里。

此外，高公局預判，今日上午重點壅塞路段為國道1號北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國道5號北向宜蘭-坪林；國道4號西向潭子系統-豐勢等路段。建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國道5號北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

針對今日相關疏導措施，高公局提醒，10至18時國道1號仁德、虎尾北向入口及國道1號王田雙向入口、12至24時國道1號埔鹽系統、國道3號西濱北向入口實施匝道封閉；13至18時國道5號蘇澳至頭城各交流道之北向入口則實施高乘載管制。

另今日國道實施單一費率、國道3號新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費，呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。

南部區域路況預報。（圖為高公局提供）

中部區域路況預報。（圖為高公局提供）

北部區域路況預報。（圖為高公局提供）

高公局提醒，駕駛座、副駕駛座及後座的國道乘客都務必繫上安全帶，以策安全。（圖為高公局提供）

