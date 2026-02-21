南投春節森林大火！ 國軍直升機急出動灑水 超暖民眾舉牌加油影片曝

民眾跑到鯉魚潭邊高舉牌子為國軍打氣。（@sheree_yubbi授權使用）

南投縣埔里鎮觀音瀑布附近的林業保育署112林班地，春節連假期間出現森林大火，國軍接獲求援，緊急出動多架次直升機，不斷前往鯉魚潭取水後，以空中灑水方式滅火。有民眾心疼國軍弟兄辛勞，手持寫上「辛苦了」鼓勵字句的紙板替國軍加油打氣，國軍弟兄也揮手、比讚致意。軍民友愛影片曝光，獲網友稱讚。

南投縣埔里鎮一處農地本月15日出現火警，一路蔓延至觀音瀑布附近的林業保育署112林班地，原本16日已經將火勢控制在防火線內，沒想到當地出現強陣風，讓火勢持續蔓延，所幸附近沒有聚落，並沒有造成人員傷亡。

除了林保署投入大量人力支援，空勤總隊與陸軍航特部總計也出動逾80架次直升機投入，從埔里鯉魚潭取水協助從空中灑水控制火勢。

鯉魚潭附近民眾昨（20）日在Threads發文表示，這幾天都看到國軍與救援人員從清晨到夜晚不斷地奔波，每隔幾分鐘就有直升機飛往鯉魚潭取水滅火，可想而知相當辛苦，令人心疼。她與家人們為了替相關人員加油打氣，特地製作了手舉牌想獻上支持。

她表示，由於在家裡舉牌，國軍可能看不到，於是他們一群人跑到鯉魚潭邊高舉牌子，而對方則是以揮手、比讚的方式回應，「那一刻，一切都值得了。」最後她也再次喊話：「辛苦了，向你們致上最深的敬意。」

從她PO出的影片可見，鯉魚潭附近不少民眾看到直升機前來取水時，紛紛鼓掌、比讚予以鼓勵，在看到民眾舉牌加油後，直升機上人員也在艙門窗口揮手回應。網友紛紛在貼文下方留言表示：「太暖心了，現場還有好多森林救火隊的隊員們在現場持續滅火，辛苦了所有救火隊及國軍」、「太可愛了你們」、「國軍真的很辛苦！」

民眾舉著寫著「辛苦了」的手舉牌。（@sheree_yubbi授權使用）

