日本幾乎全包台灣鳳梨！ 林佳龍：購買量佔我出口額逾9成

外交部長林佳龍16日於社群平台發文指出，今年台灣出口的鳳梨總額達7.2億元，日本購買量占比超過9成，「幾乎把台灣外銷的鳳梨全包了」。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/09/16 16:03

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍今（16）日於社群平台發文指出，今年台灣出口的鳳梨總額達7.2億元，日本購買量占比超過9成，「幾乎把台灣外銷的鳳梨全包了」，感謝日本在2021年中國宣布禁止台灣鳳梨進口時率先伸出援手，展現民主夥伴彼此相互支持的真誠友誼。

林佳龍回顧，中國於2021年突襲宣布禁止台灣鳳梨進口，在農民最艱困的時刻，日本率先伸出援手；日本前首相安倍晉三更在社群媒體貼出自己與台灣鳳梨的合照，讓「自由鳳梨」一夕之間知名度大開。

請繼續往下閱讀...

林佳龍表示，這幾年，台灣鳳梨的酸甜滋味，早已成功擄獲日本民眾的味蕾，如今日本更成為台灣最大的海外市場，統計顯示，今年前8個月台灣鳳梨出口總額達7.2億元，其中日本就買下了6.7億元、1.59萬噸，占比超過九成，「幾乎把台灣外銷的鳳梨全包了」！

林佳龍再次感謝日本朋友用實際行動「下架」超市內的台灣鳳梨，讓台灣順利度過難關，這份情誼如同台灣人力挺瓜地馬拉咖啡一樣，展現民主夥伴彼此相互支持的真誠友誼。

林佳龍表示，未來外交部將持續協助農民拓展國際市場，讓世界各地都能品嚐到台灣水果的美味，也藉此深化台灣與全球民主夥伴的連結。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法