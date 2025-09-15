為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲、陳怡君交保雙標？ 徐國勇化身律師點破關鍵差異

    民進黨秘書長徐國勇上任半個月，今天首度參與民進黨午青LIVE直播，並直球對決網友提問。（圖擷取自民進黨YouTube）

    民進黨秘書長徐國勇上任半個月，今天首度參與民進黨午青LIVE直播，並直球對決網友提問。（圖擷取自民進黨YouTube）

    2025/09/15 14:14

    〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲交保被高院撤回，台北地院今重開羈押庭，小草拿民進黨議員陳怡君貪污交保質疑司法雙標；律師出身的民進黨秘書長徐國勇今點破關鍵差異在於陳怡君已認罪、符合減刑條件，所以柯文哲庭期會拉長是自己的緣故，「我如果是柯文哲的律師，證據明確的話就不要再去弄，不然會被關很久！」

    民進黨秘書長徐國勇上任半個月，今天首度參與民進黨午青LIVE直播，節目最後他主動提及，有年輕朋友在聊天室提問「為什麼陳怡君可以交保，柯文哲卻要關一年多？」答案很簡單，陳怡君有承認犯罪，自白犯罪後，所有證明犯罪的證據就變成「補強證據」。

    徐國勇接著說，可是柯文哲沒有承認犯罪，每一個證據都必須變成證明犯罪的證據，那每個證據他都爭執真實性，法官就必須一一呈現證據、並請證人來問，50個人問50次、100個人問100次，所以才要開庭開這麼久，開庭開那麼久是誰的原因？是柯文哲的原因耶。

    「我如果是柯文哲的律師，我不會這樣做。」徐國勇認為，如果證據明確，不要再去弄，不然會被關很久；證據不明確的再去爭執，該承認就承認，有什麼好處？刑法57條明定，承認犯罪量刑可以輕一點，貪污罪有把錢還給國家，可以判輕一點，陳怡君要把錢還給國家，所以可以判輕一點。

    徐國勇接著說：「小草說司法兩套標準，陳怡君可以交保、柯文哲不行，明明兩個都是貪污，原因就是在於一個有承認、一個沒承認，就是這樣嘛！」徐國勇最後說，直播時間有限，「歹勢，要去開會了！下次直球對決，網友有什麼問題直接問，絕不閃避！」

