    首頁　>　政治

    王欣儀批「捧蔣萬安遺照」是死亡威脅 學生：惡意截圖、斷章取義

    民眾不滿拆除公館圓環填平公車專用地下道，一度引發衝突。（資料照，記者董冠怡攝）

    民眾不滿拆除公館圓環填平公車專用地下道，一度引發衝突。（資料照，記者董冠怡攝）

    2025/09/14 20:06

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市議員王欣儀今（14日）批評，民眾上週六（13日）凌晨抗議公館圓環拆除過程中，捧著台北市長蔣萬安「遺照」的畫面是死亡威脅；參與活動的學生指影像遭惡意截圖、斷章取義，試圖模糊焦點，參與的學生們在網路上面臨很多不理性的謾罵，活動設計概念是蔣萬安判了公館圓環死刑，蔣萬安跟著公館圓環一起「ㄕˇ了」。

    王欣儀今在臉書貼出擷取自苗博雅直播畫面中，民眾捧著蔣萬安「遺照」的畫面，質疑是死亡威脅，晚間公布片段影音內容。

    參與活動的學生向本報說明，當天走讀抗議行動結束後，部分民眾不願離去、要為末班公車送行，他們在場唱「末班車」，表演行動劇；由於是蔣萬安拍板拆除公館圓環填平地下道，因此行動劇設計概念是蔣萬安宣布地下道的死亡時間。

    學生指出，王欣儀僅公布片段影音，一刀未剪完整版的內容為「蔣公遺像來囉！請瞻仰蔣公儀容，蔣公遺像在這邊！歡迎瞻仰蔣公儀容。我們來辦一場追悼會，OK，來。我手上有我們的這個死亡宣布。這裡有我們專業的醫護人員在場，我們現在要正式的宣布死亡時間，公館圓環正式被蔣萬安判死刑，公車專用道正式被蔣萬安判死刑。」

    「來，由我們醫護人員幫我們宣布死亡時機，0點44分，蔣萬安跟著公館圓環一起『ㄕˇ了』，民意也跟著蔣萬安還有公館圓環一起『ㄕˇ了』，蔣萬安不聽民意，他『ㄕˇ了』，這裡的『ㄕˇ了』不是死亡的死，是耳朵裡面的耳屎，耳包（耳朵腫一包）才講不聽！」

    熱門推播