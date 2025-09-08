為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲嗆「檢察官什麼都沒查到」 北檢撂重話要抗告了

    前民眾黨主席柯文哲下午辦保後獲釋。（記者陳逸寬攝）

    2025/09/08 20:21

    〔記者王定傳／台北報導〕前台北市長柯文哲因涉貪污被羈押禁見，台北地院上週五裁定7000萬交保，柯家人今繳足保金後，柯羈押禁見363天後今下午獲釋；台北地檢署今晚則表示，針對法院裁定柯文哲及台北市議員應曉薇具保停止羈押，將儘速依法提起抗告。

    此外，柯文哲今交保後對媒體說：「請問檢察官，你們查了一年到底查到什麼？什麼都沒查到」、「就是這幾個檢察官，把中華民國的司法社會信任度全部摧毁掉」等。

    北檢：嚴重誤導事實 證據列894頁起訴書中

    北檢則表示，這是嚴重誤導事實、混淆視聽；北檢指出，柯文哲犯罪事實與涉案證據，均經檢察官於偵查中依法取得人證、物證及書證，並詳載臚列於3冊共894頁的起訴書中，且在審判期間，亦經檢察官積極聲請調查證據，對相關證人實施交互詰問，依法善盡舉證責任，且本案起訴後，歷經法院裁准羈押及3次裁准延長羈押，法院裁定理由均一致認定柯涉犯貪污治罪條例收賄罪、圖利罪、刑法公益侵占罪及背信罪等罪嫌重大，他所言明顯背離事實，企圖誤導輿論、混淆視聽，應予嚴正駁斥。

    北檢並表示，本案檢察官已依法起訴並在法庭上善盡舉證責任，被告是否有罪，應由法院依法審酌判斷認定，呼籲外界應尊重法院獨立判斷的純淨空間，切勿透過媒體放話帶風向，企圖影響輿論干擾審判而傷害司法公信力。

    柯文哲嘆見識「台灣社會另一面」 前攝影官搬「柯語錄」諷：你信？

