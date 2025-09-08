柯文哲嘆見識「台灣社會另一面」 前攝影官搬「柯語錄」諷：你信？

柯文哲以7000萬交保，今離開前對支持者發表談話。（記者王藝菘攝）

2025/09/08 20:58

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲上週五（5日）裁定7000萬元交保，「深思」2天後，今天（8日）下午辦保完畢，並在北檢外頭對大批前來迎接的小草發表談話。針對柯談話內容，曾在柯市府擔任柯P貼身攝影官的「金牌霖」潘俊霖忍不住砲轟，看到柯文哲說了一堆鬼話還有一堆人信，只覺得傻眼，「他要你去吃屎，你要不要去吃啊！」

柯文哲下午步出法院後發表談話，再次強調自己是清白的，宣稱北檢查了一年都沒查到錢，「民進黨做夢都沒有想到，民眾黨這麼乾淨」。他還稱，所有出庭作證的公務員全證稱京華城案並無違法，且皆照程序走，反觀檢察官並非專業的都市計劃專家，為何卻堅稱不合法？

柯文哲也不忘抱怨，羈押比坐牢還苦，坐牢尚能看見陽光、與當兵無異，但羈押卻是連陽光也無法看見，他在看守所內看到台灣社會邊緣人，韓國瑜曾說過「莫忘世上苦人多」，但他從未有機會真正與苦人同住過，這段羈押經歷，正好讓他首次見到台灣社會的另一面。

看到小草邊聽阿北喊話邊喊清清白白、一把鼻涕一把眼淚，潘俊霖忍不住在臉書發文，「本來不太想評論，可是看到大家又被他的柯語錄搞到無法招架，我就來說說我的看法吧。他住台灣最貴地段豪宅，他兒女環遊世界吃美食，過去自稱菁英主義人士，突然大發慈悲說，他發現路有凍死骨，要苦民所苦，他要來當救世主，然後一堆人相信……」

潘俊霖說，「我就問，當年柯語錄說當第一任不要想第二任，當第二任不要想總統的是什麼人？當年柯語錄說不組黨的是什麼人？當年柯語錄說財團是拿刀叉吃人肉的是什麼人？同一個人在說鬼話，你們還信，他要你去吃屎，你要不要去吃啊！」

