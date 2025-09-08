為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲2028當然能選！名嘴曝「1原因」妥協「盧柯配」

    柯文哲今交保後接受聯訪。（記者陳逸寬攝）

    （記者陳逸寬攝）

    2025/09/08 19:36

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押滿1年，北院今（8日）裁定7000萬交保，柯文哲上午辦保完畢步出法院，大批小草和白營黨公職到場聲援接阿北，不少人高喊2028選總統。針對柯文哲是否具備參選資格，資深媒體人王瑞德列出相關法條直言可以，且斷言柯一定會參選，妥協「盧柯配」，當副手也沒關係，因為柯非常了解「當選免關、落選被關」的「真理」！

    手握2028參選總統門票的柯文哲，今天交保出來後，獲得大批小草簇擁，高喊再出來選一次「改變台灣」。雖然有台派吐槽涉犯貪汙者不可能出來選，但王瑞德秀出相關法條曝真相，只要沒有判決有罪確定，柯文哲當然可以選2028年正副總統。

    他指出，《總統副總統選舉罷免法》第26條第十款雖然規定受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之判決尚未確定，不得參選，但是該法條第二館特別規定曾犯貪污罪，須經有罪判決確定才不能登記為總統、副總統候選人，「柯文哲會被判十年以上的只有貪污罪，所以除非2028投票前被依貪污罪判決確定，或遭褫奪公權，否則當然可以選到底！」

    最後王瑞德酸，「不過柯文哲只會嘴巴說要選，以抬高自己身價，最後還是會妥協盧（盧秀燕）柯配。因為他關了一年非常了解：當選免關、落選被關！」

