柯文哲自豪「民眾黨那麼乾淨」 網全敲碗「這人」：叫她回來

柯文哲以7千萬交保，晚間返回台北住處。（記者田裕華攝）

2025/09/08 21:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因京華城弊案遭羈押滿1年的前民眾黨主席柯文哲，今天（8日）以7千萬交保，步出法院後對著媒體鏡頭指責司法迫害，檢方查了1年都沒查到錢，因為民眾黨很「乾淨」。相關發言曝光，大量網友狂刷本案「關鍵人物」、柯文哲昔日貼身祕書「橘子」許芷瑜，嘲諷「叫橘子回來就相信民眾黨是乾淨的」；另有小草幫忙洗地，稱許芷瑜沒有被通緝，結果秒遭醫師杜承哲貼出通緝照狠狠打臉。

柯文哲捲入京華城容積率與政治獻金案，2案金流複雜且交錯。媒體報導，疑似近億元內帳，被「橘子」許芷瑜帶走藏匿；「橘子」負責柯文哲祕密行程、現金、私帳等。

柯文哲下午步出法院後發表談話，再次強調自己是清白的，宣稱北檢查了一年都沒查到錢，「民進黨做夢都沒有想到，民眾黨這麼乾淨」。他還稱，所有出庭作證的公務員全證稱京華城案並無違法，且皆照程序走，檢察官明明不是專業的都市計劃專家，卻一再堅稱不合法，這起案子就是個「冤獄」。

阿北發言曝光後，馬上有一大票網友在相關新聞底下狂刷「叫橘子回來，我就真的相信民眾黨是乾淨的」、「睜眼說瞎話的最佳範例」、「乾淨怎會交保7千萬？」、「您對乾淨的定義怎麼跟正常人不一樣」、「叫橘子把錢帶回來啦」、「乾淨是因為錢都被你移走了，黨庫很乾淨吧」。

不過也有不少小草幫忙洗地，其中還有死忠柯粉嗆「還在扯橘子，她是有被通緝嗎？有問題為什麼不通緝歸案？」，醫師杜承哲在「海巡」時剛好注意到該則留言，馬上在底下貼出許芷瑜在法務部調查局網站通緝犯資料明細的通緝照，狠狠打臉該名柯粉，並狠酸「撇開事實不談，您說得很有道理！」

