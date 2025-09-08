《舊金山和約》74週年 獨派團體：台灣是台灣人民的台灣

今日（8日）適逢《舊金山和約》簽署74週年，台灣國、公投護台灣聯盟、台聯黨、台灣基進黨等多個本土政黨及團體在台北舉行「終戰八十台灣奔馳」升台灣旗紀念活動。（台灣基進提供）

〔記者林哲遠／台北報導〕今日（8日）適逢《舊金山和約》簽署74週年，台灣國、公投護台灣聯盟、台聯黨、台灣基進黨等多個本土政黨及團體在台北舉行「終戰八十台灣奔馳」升台灣旗紀念活動。公投護台灣聯盟榮譽總召蔡丁貴強調，台灣是台灣人民的台灣，中華民國流亡政府如果不願意認同台灣，請離開我們的台灣。

台灣國指出，1951年9月8日《舊金山和約》簽署，日本明確放棄對台灣與澎湖的一切權利、權利名義與要求。自此，台澎前途理應由住民透過自決加以決定。然而，冷戰格局下的大國博弈，卻讓「中華民國」流亡政府違法軍管台灣，進而剝奪台灣人民的自決權。

台灣國續指，80年來，台灣獨立建國之路因此荊棘叢生，這是歷史的遺憾，也是當代的挑戰，正因如此，「台灣國」每年9月8日都會舉辦升台灣旗的活動，今年已邁入第21年。

台灣國創辦人王獻極表示，舉辦升台灣旗的活動是要提醒世人，青天白日滿地紅的車輪旗，不是台灣人的國旗，它象徵的是流亡政府的威權統治，而非台灣的國家意志。唯有高舉台灣旗，才能宣示台灣人民的自決權從未被落實，獨立建國的志業仍待完成。

王獻極強調，今年亦是終戰80週年，本應在二戰結束後獲得解放與自主的台灣，卻因國共內戰無端捲入歷史洪流，成為外來政權的犧牲品。從古寧頭戰役、八二三砲戰，到八六海戰，台灣人一次次被迫在「反攻大陸」的虛妄口號下成為砲灰，38年的戒嚴統治，更讓無數家庭破碎，血淚遍佈島嶼，形成難以抹去的歷史傷痕。

公投護台灣聯盟榮譽總召蔡丁貴表示，1951年9月8日48個同盟國與日本簽訂的舊金山和約，確定日本放棄台澎所有的權利，沒有移交給任何國家。所以，台澎的主權是在我們台灣人民的手上。但是擁有主權，並不是代表我們可以行使主權，因為當時非法滯留在台灣的中華民國流亡政府正用軍事戒嚴統治台澎，掩蓋它滯留台澎的非法性。

蔡丁貴強調，我們紀念舊金山和約簽訂要記得台灣人民擁有住民自決的權利，我們必須勇敢說清楚講明白，努力爭取台灣人民的權利。台灣是台灣人民的台灣，中華民國流亡政府如果不願意認同台灣，請離開我們的台灣。

