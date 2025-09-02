為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    日本東大兩岸小組訪台 松田康博送賴總統這本書

    賴清德總統（右）今接見日本東京大學兩岸關係研究小組訪問團，松田康博（左）教授也送賴總統他最新著作「中國與台灣：危機與平衡的政治學」。（總統府提供）

    賴清德總統（右）今接見日本東京大學兩岸關係研究小組訪問團，松田康博（左）教授也送賴總統他最新著作「中國與台灣：危機與平衡的政治學」。（總統府提供）

    2025/09/02 18:42

    〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見日本東京大學兩岸關係研究小組訪問團，感謝訪團長期關心台海局勢與印太區域和平穩定，並表示期盼透過交流，持續深化台日合作與情誼；松田康博教授也送賴總統他最新著作的「中國與台灣：危機與平衡的政治學」。

    賴清德表示，很高興再次於總統府歡迎松田康博教授及日本學界友人，並感謝「東京大學兩岸關係研究小組」長期對台海穩定及印太區域和平的關注。

    賴清德指出，台灣與日本關係密切，感謝日本政府多次於各種國際場合重申台海和平對印太區域的重要性，及石破茂首相對台灣日前遭逢颱風、豪雨災情表達慰問與支持。期待透過與訪團深入交流，進一步強化台日情誼與各項合作。

    松田康博教授也表示，感謝賴總統撥冗接見，訪團成員長期關心、觀察與了解台灣的政治、經濟及兩岸關係，也非常期待後續針對台日相關議題進行交流。

    訪賓一行尚包括，日本貿易振興機構亞洲經濟研究所上席主任調查研究員佐藤幸人、神奈川大學教授川上桃子、學習院大學教授江藤名保子、拓殖大學教授門間理良、東京大學特任研究員陳思樺及黃偉修等人，由行政院政務委員馬永成、外交部長林佳龍、「台灣日本關係協會」秘書長張仁久陪同，前往總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安及國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

    熱門推播