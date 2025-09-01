為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    參訪全球首座市中心衝浪池 侯友宜：打造新北全齡運動環境

    新北市長侯友宜參訪位於荷蘭鹿特丹的市中心衝浪池「RiF010」。（圖由新北市政府提供）

    新北市長侯友宜參訪位於荷蘭鹿特丹的市中心衝浪池「RiF010」。（圖由新北市政府提供）

    2025/09/01 13:48

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜出訪荷蘭，參觀全球第一個市中心衝浪池「RiF010」。侯友宜指出，每座城市天然環境條件不同，因地制宜規劃有助於推廣全齡運動，新北市將持續努力營造全齡友善運動環境，讓每個人都能找到適合自己、屬於自己的運動方式。

    「RiF010」位於荷蘭第二大城市鹿特丹，採用再生能源，包括太陽能與風力發電供應系統運作，水源取自河川，經過濾處理，平均每7小時進行一次完整換水循環，製造出的浪最高可達1.5公尺。

    RiF010自去年夏天啟用後，被視為結合運動與觀光的熱門景點，假日吸引許多遊客圍坐觀賞，除了將海邊活動帶進都市，該設施也與當地學校合作，提供衝浪或水域安全課程使用。

    侯友宜表示，為滿足衝浪愛好者，新北市打造中角灣國際衝浪基地，針對29區不同條件及需求，市府透過運動中心「一館一特色」規劃，以及目前236座特色公園，完善全齡運動環境，期望每位市民都找到最符合個人的運動方式。

    侯友宜強調，新北市近期獲得2025遠見「運動縣市大調查」評比第一名，運動城市是新北的「現在進行式」，更是未來加強推展的目標。

    RiF010是全球第一個市中心衝浪池，去年夏天啟用後，被視為結合運動與觀光的熱門景點。（圖由新北市政府提供）

    RiF010是全球第一個市中心衝浪池，去年夏天啟用後，被視為結合運動與觀光的熱門景點。（圖由新北市政府提供）

