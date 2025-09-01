批新版財劃法錯誤修法 陳其邁：加劇南北失衡一定向中央反映

高雄市長陳其邁批財劃法是錯誤修法，會加劇南北失衡。（記者李惠洲攝）

2025/09/01 11:05

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市長陳其邁今（1）日到右昌國小視察開學情形，媒體再追問新版財劃法是否再與中央溝通，陳其邁強調，因為財劃法錯誤修法，會加劇南北失衡的問題，這個一定會向中央反映。

陳其表示，財劃法的部分，中央會邀集地方再做協調，問題在於統籌款、一般補助款、與計劃型補助應該要一併討論，現在各縣統籌款都增加非常多，但所有的縣市中，高雄市增加最少，這個是非常、非常的不公平，希望能再考量區域的均衡。

陳其邁說，北部重大建設幾乎都已完工，如捷運路網非常普遍，但南部如台南、高雄只剛開始在蓋，都需要大量的中央補助，不能說之前都給北部的縣市，現在南部要建設錢不給南部，這是很不公平的做法，中央與地方協調時，高雄市一定會反映「南北失衡」的問題，因為財劃法錯誤修法，會加劇南北失衡的問題，這個我們一定會反映。

陳其邁呼籲，各縣市應該要將心比心，統籌款多拿，事權跟預算本來就是要一起做調整。有一些屬於地方權限的部分，或地方應該要多負擔的，因為統籌款的比例，中央及地方有做調整，事權的劃分也一併來做調整，這樣當然也合理。所以要考慮到中央地方的分權及南北的均衡這兩項，希望中央能夠在跟各縣市協調的時候，這兩項因素能夠一併考量。

