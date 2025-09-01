為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批新版財劃法錯誤修法 陳其邁：加劇南北失衡一定向中央反映

    高雄市長陳其邁批財劃法是錯誤修法，會加劇南北失衡。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁批財劃法是錯誤修法，會加劇南北失衡。（記者李惠洲攝）

    2025/09/01 11:05

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市長陳其邁今（1）日到右昌國小視察開學情形，媒體再追問新版財劃法是否再與中央溝通，陳其邁強調，因為財劃法錯誤修法，會加劇南北失衡的問題，這個一定會向中央反映。

    陳其表示，財劃法的部分，中央會邀集地方再做協調，問題在於統籌款、一般補助款、與計劃型補助應該要一併討論，現在各縣統籌款都增加非常多，但所有的縣市中，高雄市增加最少，這個是非常、非常的不公平，希望能再考量區域的均衡。

    陳其邁說，北部重大建設幾乎都已完工，如捷運路網非常普遍，但南部如台南、高雄只剛開始在蓋，都需要大量的中央補助，不能說之前都給北部的縣市，現在南部要建設錢不給南部，這是很不公平的做法，中央與地方協調時，高雄市一定會反映「南北失衡」的問題，因為財劃法錯誤修法，會加劇南北失衡的問題，這個我們一定會反映。

    陳其邁呼籲，各縣市應該要將心比心，統籌款多拿，事權跟預算本來就是要一起做調整。有一些屬於地方權限的部分，或地方應該要多負擔的，因為統籌款的比例，中央及地方有做調整，事權的劃分也一併來做調整，這樣當然也合理。所以要考慮到中央地方的分權及南北的均衡這兩項，希望中央能夠在跟各縣市協調的時候，這兩項因素能夠一併考量。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播