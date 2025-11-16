為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    溫度狂跌「下探到13~15度」 未來1週天氣一圖看懂

    2025/11/16 18:35 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週降雨預測。（氣象署提供）

    未來一週降雨預測。（氣象署提供）

    今年入秋以來最強東北季風明天週一（17日）報到。中央氣象署預報，週一北部、宜蘭率先降溫至19度，並要留意雨勢；週二至週四清晨最涼，台南以北、東北部可降至15、16度，空曠地區下探13度；週六東北季風減弱，各地明顯回溫。

    氣象署預報員張承傳表示，東北季風明起影響到週五，比過往幾波還強，各地明顯轉涼甚至偏冷。週二、週三整日及週四清晨感受最涼，週四白天及週五稍有回升但不明顯，週末氣溫才會明顯回升。

    溫度方面，張承傳指出，週一桃園以北、宜蘭越晚越涼，清晨至上午21至23度，下午溫度快速下降，晚間約19、20度；週二及週三整日偏涼，早晚15、16度，白天18、19度；週四早晚15、16度，白天約20度；週五早晚17、18度，白天約21度。

    中南部週一仍然溫暖，白天仍可達29度左右，早晚20至22度；週二及週三溫度下降，週二早晚降至16、17度，白天23至26度，週三早晚16至18度，白天22至24度；週四清晨受輻射冷卻效應影響降至15、16度，空曠地區下探13度。

    花東週一早晚約22度，白天約27至29度；週二及週三早晚18至20度，白天21至26度；週四、週五早晚18、19度，高溫22至26度。

    週末兩天，東北季風減弱，氣溫明顯回升，各地早晚達20度以上，白天北部、宜蘭落在23至25度，中南部29度，花東25至27度。

    降雨方面，張承傳表示，週一及週二迎風面越晚雨越明顯，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區降雨時間較長，留意局部大雨，桃園以北降雨機會偏高有短暫陣雨，竹苗、花蓮局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區零星雨勢，中南部多雲到晴。

    週三水氣減少，北部、宜花局部短暫雨，台東、恆春半島零星降雨，中南部多雲到晴；週四到下週日（23日）各地水氣偏少，基隆北海岸、東半部、大台北山區局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

    張承傳提醒，明天風力明顯增強，尤其是下半天。台南以北、基隆北海岸、恆春半島、各離島留意平均6級、陣風8級以上強風，除沿海地區，部分內陸地區風力也較強。

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    東北季風增強，氣象署發布陸上強風特報。（氣象署提供）

    東北季風增強，氣象署發布陸上強風特報。（氣象署提供）

    未來一週天氣變化趨勢。（氣象署提供）

    未來一週天氣變化趨勢。（氣象署提供）

