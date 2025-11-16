為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「16人點5份披薩」被義國店家公審 同團部落客揭真相：店家有同意

    2025/11/16 17:51 即時新聞／綜合報導
    披薩店老闆拍影片公審台灣遊客，被網友罵爆後公開道歉。（圖擷取自Patrizio Pazzini臉書）

    披薩店老闆拍影片公審台灣遊客，被網友罵爆後公開道歉。（圖擷取自Patrizio Pazzini臉書）

    近期有台灣遊客赴義大利旅遊時，因為16人只點5份披薩、3杯啤酒，被披薩店老闆拍片公審，店家社群後續被許多網友灌爆，老闆後續則是貼出道歉影片，希望能平息事件。而當時同一個旅行團的部落客「阿嬌哥的享樂生活」15日在臉書發文透露，導遊當下有詢問過店家，而當時「店家也同意」，老闆全程都笑笑地說義語，沒想到是在直播罵人。

    「阿嬌哥的享樂生活」在貼文中提到，近期在義大利吃披薩被炎上的台灣遊客正巧和他同一團，當晚因為塞車，抵達飯店已經晚上8點左右，導遊因此帶著年長團員就近用餐，但因為時差關係，長輩其實根本吃不下。

    「阿嬌哥的享樂生活」表示，導遊和團員一共13人，有點多杯飲料和酒，導遊說有先詢問過店家，說明時間晚了老人家吃不下，可不可以點少一點，當時店家也同意，他們只點5個披薩，全程老闆都笑笑的講義大利文，以為是他很熱情，沒想到卻是在直播罵人。

    「阿嬌哥的享樂生活」提到，他並不是和同團年長團員一同用餐，而是和幾位年輕人同行，因為先查過評價得知「那家店是有名的黑店」，所以選了比較遠但評價比較好的店家，以一人一份餐、一杯酒的形式來用餐。

    「阿嬌哥的享樂生活」也笑說：「是說平時自助習慣了，第一次跟團就出包，剛好遇上這次經驗實在很難忘。」

