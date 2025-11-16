為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    螺絲鬆了？彰化4萬顆芬普尼雞蛋外流台中 王惠美說了6個字

    2025/11/16 17:39 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化4萬顆芬普尼雞蛋外流台中，縣府強調等檢調同意就會全數銷毀。（彰化縣政府提供）

    彰化4萬顆芬普尼雞蛋外流台中，縣府強調等檢調同意就會全數銷毀。（彰化縣政府提供）

    針對彰化縣文雅畜牧場有4萬顆芬普尼雞蛋外流台中，有3萬顆恐已下肚，引發各界質疑彰化縣政府螺絲鬆了，對此，縣長王惠美表示，我們統一處理。縣府回應指出，管制雞蛋將取得檢調同意後，全數進行銷毀！而文雅畜牧場雖一度解除移動管制，但不代表就可以把雞蛋移出，目前全案已由彰化檢調接手調查。

    王惠美今天（16日）到大竹國小參加全國運動會彰化隊頒獎典禮，針對記者提問芬普尼雞蛋外流台中，彰化被質疑有疏忽一事，王惠美表示，「我們統一處理」。

    縣府強調，文雅畜牧場是彰化縣衛生局進行抽驗發現有多件芬普尼雞蛋超標，動防所11月5日接獲通知就對該場進行管制，但在11月6、7日檢驗均未驗出，因此，在11月8日取得衛生單位同意，就解除移動管制。

    縣府表示，畜牧場的移動管制都是依照「動物用藥品管理法」來辦理，抽驗結果未驗出就是依規定解除管制，但解除管制不代表就可以把雞蛋移出。

    因為衛生單位在11月7日就要求該畜牧場從10月5日以後生產的雞蛋，通通都要採預防性下架回收。衛福部11月10日也宣布該場所有蛋品全面預防性下架，並逐批抽驗，由於11月10日抽驗，在隔天得知雞蛋與雞羽毛都驗出芬普尼，11月11日傍晚一得知檢驗結果就進行緊急措施，持續進行移動管制，管制期間每日派員清點雞蛋與封存。

