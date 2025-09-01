為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    AI合成警察被黃國昌勒脖仍燦笑 周軒：若不嚴辦就是給中國開綠燈

    民眾黨主席黃國昌30日抗議時一度勒住警察脖子，小草以AI合成出警察燦笑的畫面，在網路流傳。右下角為Gemini浮水印。（圖擷自Threads）

    民眾黨主席黃國昌30日抗議時一度勒住警察脖子，小草以AI合成出警察燦笑的畫面，在網路流傳。右下角為Gemini浮水印。（圖擷自Threads）

    2025/09/01 10:12

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨8月30日舉辦「司法改革公民走讀」活動，網路在活動後流傳一張民眾黨主席黃國昌左手勒住中正一分局督察組長陳育健脖子的照片，畫面中陳育健被勒脖仍露齒燦笑，事後有小草承認是用Gemini進行AI合成的照片。政治工作者周軒今（1日）發文提到，此事件可看到台灣社會對於假訊息的反應時間有多長，這也是830活動最令他擔心的事。

    周軒指出，警方出來回應時距離這張AI圖在網路上開始傳播，已有半天時間，他認為這是一種測試，目標在於了解台灣社會對於假訊息的反應時間有多長。周軒提到，一年後縣市長大選應該起跑了，中國只要用AI改一下，例如賴清德總統明明是在跟台南鄉親問候，變成在台上罵人，一次出十部影片，政府的反應時間要多長？澄清的完嗎？更不要提2028了。

    周軒建議，如果這次沒有嚴辦，就是給中國開綠燈，以後操作台灣社會輿論影響選舉太容易了、成本更低了。周也坦言：「我們準備好了嗎？看起來是進步空間還很多。」

