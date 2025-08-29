核三延役公投未過關 中選會：2年內不能再提

823核三延役公民投票。（記者廖振輝攝）

2025/08/29 16:41

〔記者李文馨／台北報導〕中選會今天召開委員會議審查並公告核三重啟公投的投票結果，公投案同意票數為434萬1432票，不同意票數為151萬1693票，雖有效同意票數多於不同意票，但有效同意票未達投票權人總額4分之1以上，投票結果為不通過。

立法院交由中選會辦理的全國性公民投票案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

中選會表示，該公投案投票權人總數為2000萬2091人，投票人數為590萬6370人，有效票數為585萬3125票，其中同意票數為434萬1432票，不同意票數為151萬1693票，有效同意票數佔投票權人總數比率為21.7％。

中選會指出，該案有效同意票數多於不同意票，但有效同意票未達投票權人總額4分之1以上，投票結果為不通過。

中選會說明，依「公民投票法」第31條、第32條規定，公民投票案不通過者，主管機關應於投票完畢7日內公告投票結果。主管機關公告公民投票之結果起2年內，不得就同一事項重行提出。中選會將依相關規定公告投票結果，並將投票結果通知立法院。

