為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    核三延役公投未過關 中選會：2年內不能再提

    823核三延役公民投票。（記者廖振輝攝）

    823核三延役公民投票。（記者廖振輝攝）

    2025/08/29 16:41

    〔記者李文馨／台北報導〕中選會今天召開委員會議審查並公告核三重啟公投的投票結果，公投案同意票數為434萬1432票，不同意票數為151萬1693票，雖有效同意票數多於不同意票，但有效同意票未達投票權人總額4分之1以上，投票結果為不通過。

    立法院交由中選會辦理的全國性公民投票案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

    中選會表示，該公投案投票權人總數為2000萬2091人，投票人數為590萬6370人，有效票數為585萬3125票，其中同意票數為434萬1432票，不同意票數為151萬1693票，有效同意票數佔投票權人總數比率為21.7％。

    中選會指出，該案有效同意票數多於不同意票，但有效同意票未達投票權人總額4分之1以上，投票結果為不通過。

    中選會說明，依「公民投票法」第31條、第32條規定，公民投票案不通過者，主管機關應於投票完畢7日內公告投票結果。主管機關公告公民投票之結果起2年內，不得就同一事項重行提出。中選會將依相關規定公告投票結果，並將投票結果通知立法院。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播