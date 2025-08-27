「罷團沒錯但你錯了！」林濁水再批柯建銘要他重讀韋伯政治理論

林濁水指出，韋伯政治理論強調，在政治行為中，必須從政治義務和行動的後果出發。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免大失敗後，民進黨內湧現檢討聲浪，矛頭指向立院黨團總召柯建銘，綠委接連向柯建銘開砲，柯建銘在臉書發文直呼「讓國會過半，何錯之有」、「難道罷團也錯了嗎」，對此，前民進黨立委林濁水直言：「是的，罷團沒錯，但是你錯了。」

前民進黨立委林濁水今（27日）在臉書再度向柯建銘開砲，強調罷團沒錯，但是柯建銘錯了。林濁水表示，柯建銘曾在臉書長文大談特談韋伯經典論述《以政治為志業》，但卻幾乎完全誤解了韋伯，直呼「總召的po文我看了3分之1就看不下，不看了」，他呼籲柯何不重新認真但少添加太多想像地「樸素」地再唸一遍。

林濁水強調，韋伯的話很清楚：「在人類的政治行為中，必須從政治義務和行動的後果出發，而不僅僅從善良意願、良好動機、偉大信念等等出發。」

林濁水認為，柯總召既以政治為志業，那麼必須嚴守責任倫理，必須以「行動的後果」為最重要的考量，而不是立意良善就夠了；林濁水反稱讚，罷團做為不以從政為業的運動志工，他們依意圖倫理而行是完全正常，受肯定且難以批評的。

